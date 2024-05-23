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    16:50, 23 Май 2024 | GMT +6

    Двум школам в Казахстане присвоят международный статус

    Двум школам в Казахстане присвоят международный статус
    Фото: spectrum_is/Instagram

    Постановлением Правительства РК от 23 мая двум школам в Казахстане присвоят статус международных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В перечне постановления указано, что международными станут учреждение образования «Казахстанская школа интеллекта» и товарищество с ограниченной ответственностью «Spectrum International School».

    Настоящее постановление, размещенное на сайте «Открытые НПА», вводится в действие со дня его подписания. 

    Ранее в Министерстве просвещения РК рассказали, как пройдет последний звонок в школах Казахстана. 

    Текущий учебный год завершают 3,8 млн обучающихся, из них 186 тысяч детей являются выпускниками школ.

    Теги:
    Минпросвещения РК Правительство РК Образование школа
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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