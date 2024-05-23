Двум школам в Казахстане присвоят международный статус

Постановлением Правительства РК от 23 мая двум школам в Казахстане присвоят статус международных, передает корреспондент агентства Kazinform.

В перечне постановления указано, что международными станут учреждение образования «Казахстанская школа интеллекта» и товарищество с ограниченной ответственностью «Spectrum International School».

Настоящее постановление, размещенное на сайте «Открытые НПА», вводится в действие со дня его подписания.

Ранее в Министерстве просвещения РК рассказали, как пройдет последний звонок в школах Казахстана.

Текущий учебный год завершают 3,8 млн обучающихся, из них 186 тысяч детей являются выпускниками школ.



