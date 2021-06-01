Как будут обеспечивать газом Туркестанскую область, рассказали в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев поделился планами по газификации Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 января 2021 года обеспеченность природным газом области составляет 64,4% или порядка 1,3 млн человек обеспечены природным газом. В представленном проекте Комплексного плана в рамках газификации региона предусматривается реализация следующих проектов, такие как строительство магистрального газопровода от автоматизированной газораспределительной станции в Созакском районе и 3-х автоматизированных газораспределительных станций в Мактааральском районе, а также планируется строительство газораспределительных сетей и подводящих газопроводов к населенным пунктам», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

В целом, согласно планам акимата Туркестанской области, к 2026 году предполагается увеличить количество газифицированных населенных пунктов с 423 до 722 единиц или расширить охват населения газом с 1 274 тыс. человек до 1 720 тыс. человек, что позволит довести уровень газификации региона с текущих 64,4% до 85,4%.

«Данных показателей акимат планирует достичь в рамках бюджетных программ, в том числе 003 БП (МЭ РК) и «Ауыл – ел бесігі» (МНЭ РК), а также за счет средств местного бюджета и других инвестиций», - заключил министр.