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Как будут наказывать нарушителей режима карантина в Алматы

18 Марта 2020 10:49
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Как будут наказывать нарушителей режима карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как будут наказываться нарушители режима карантина в Алматы, рассказали в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Начальник департамента полиции города заявил, что главная общая задача остановить распространение инфекции, путем ввода жесткого контроля внешнего периметра города и строгого соблюдения режима карантина внутри города.

«Будет введено ограничение въезда и выезда автотранспортных средств за внешние границы города Алматы. В связи с чем, нами выставляется 27 блокпостов, которые будут располагаться на всех въездах в город, в 10 магистралях, на которые ежедневно будут задействованы сотрудники полиции и Министерства обороны», - сказал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

В полиции также рассказали, что ждет нарушителей режима карантина или за невыполнение требований в связи с объявлением чрезвычайного положения

«Это влечет за собой штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, совершенное в местности, где объявлено чрезвычайное положение наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок», - добавили в полиции.


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Ключевые слова: Алматы, МВД РК, Коронавирус,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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