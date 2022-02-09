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вчера 22:56
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вчера 21:36
Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На аппаратном совещании в акимате области обсудили вопросы принятия мер по реализации поручений Главы государства, данных на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким области Ондасын Уразалин сказал, что в настоящее время ситуация по области стабильная, подчеркнув необходимость дальнейшей реализации мер в данном направлении.
«Глава государства на заседании поставил перед нами множество задач и требований по решению актуальных проблем, стоящих перед обществом. В соответствии с поручениями Главы государства, в области продолжится развитие сельского хозяйства, поддержка бизнеса и предпринимателей, решение социальных проблем населения.
Главная задача местных исполнительных органов - оперативно отвечать на предложения и вопросы жителей региона, помогать им находить положительные решения. Каждая отрасль должна усилить работу по своему направлению, подготовить свои предложения по поручениям Правительства и проявить активность в их реализации», - сказал Ондасын Уразалин.
Напомним, 8 февраля Глава государства выступил на расширенном заседании Правительства РК.
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