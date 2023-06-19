Как будут бороться в Казахстане с сезонными всплесками цен на лук

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе обсудили меры борьбы с сезонными всплесками цен на лук, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Производство лука в Казахстане превышает потребление в четыре раза. Даже несмотря на то, что предложение на овощи превышает спрос, в открытой рыночной экономике это не является гарантией того, что цены на них во внутреннем рынке будут стабильными. (…) По тому, что нужно снижать объемы производства лука, могу сказать, что мы полностью обеспечиваем себя этим овощем», - сказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на правчасе в Мажилисе.

Он заверил, что главное в этом вопросе – решить вопрос с овощехранением.

«Если мы решим вопросы с хранилищами, то лук можно будет сохранять не до декабря, а до апреля, и цены станут стабилизированы. (…) Мы поставили ограничение на экспорт, чтобы защитить внутренний рынок, но как только получили информацию о том, что внутренний рынок обеспечили, то оперативно убрали это ограничение», - отметил министр.

Заместитель председателя Мажилиса Альберт Рау попросил объяснить ситуацию.

«У нас противоречие: насыщенный рынок, но производим больше, чем потребность. В чем причина этих всплесков? Как нам людям все это объяснять? Опять по факту «бледно выглядеть» все вместе и брать на себя консолидированную ответственность?», - спросил депутат.

Как отметил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, в настоящий момент хранением овощей только два региона.

«По луку россияне уже сегодня заранее контрактуют, агрессивный экспорт происходит. С поля берут 35-50 тенге. Но теперь, мы же не можем им закрывать экспорт. На чаше весов есть вторая проблема – скажут у нас все сгнило, мы его не продаем. Что мы предлагаем конкретно. Из 1,2 млн на весь Казахстан нам надо 300 тысяч, целевой индикатор у нас – это городское население. Первое, что мы делаем, на этой неделе в Кызылорде проходит рисовая ярмарка, мы там будем проводит контрактацию СПК по стабфондам», - сказал Шаккалиев.

Вице-министр торговли и интеграции привел пример.

«ЗКО в прошлом году заранее проконтрактовалась, у них в этом году рост – ноль. Вот сегодня межсезонье – у них инфляция ноль по луку. Потому что она в Жамбылской области законтрактовала 15 тыс. тонн и отдал им на хранение, они сами умеют хранить. Всего два региона, которые занимаются хранением – это Кордайский и Чуйский регионы. Они прекрасно соблюдают технологию. То есть здесь что важно. Первое, это деньги, которые выделяются на форвард напрямую сельхозникам отдавать. Сегодня 94 млрд – это возможности СПК регионов. Нам для того, чтобы обеспечить себя луком этой осенью не нужны 94 млрд», - отметил спикер.

По его словам, нужно всего лишь 25 тысяч тонн, чтобы была возможность оказывать влияние на ситуацию на рынке.

«25 тысяч тонн – лук стоит 70 тенге, 10 тенге – это максимальная цена хранения. По большому счету, хранится 5 месяцев, это 50 тенге к 70. Плюс наценка 15% и того, кругом-бегом, цена лука не должна превышать 170 тенге. Поэтому в этом году, с этой осени, мы это и будем делать. Других вариантов нет. И все это будет погружено в информационную систему погруженности. То есть СПК выделяет деньги, мы видим, в каком овощехранилище он хранит, в какую торговую сеть он передает и через кассовый аппарат, чтобы этот чек, купило население у нас», - добавил вице-министр.