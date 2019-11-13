Как будут бороться с пробками в столице, рассказали в акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления архитектуры градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев рассказал, как в акимате намерены бороться с дорожными пробками, возникающими из-за крупных застроек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда строятся большие объекты и, если они находится на улицах, которые не имеют высокой пропускной способности транспорта, все эти вещи обязательно согласовываются с управлением транспорта. Надо рассчитать всю нагрузку на дорожную сеть, чтобы не было проблем с пробками. Сегодня в городе разрабатывается мастер-план», - сказал Нурлан Уранхаев в интервью корреспонденту «Казинформ».

По его словам, предусмотрена разработка комплексной транспортной схемы города, в которой будут просчитаны все параметры: количество транспорта в будние и выходные дни, «пиковые» часы.

«Все расчеты ведутся. Исходя из этих показателей, будет вестись застройка. Например, что касается улицы Бейбітшілік, завершается расчет по изменению ширины проезжей части. У меня складывается впечатление , что вопрос сужения улицы будет не совсем удобен для горожан. Поэтому, когда расчеты будут завершены, точно скажем, как мы будем запускать BusLine в двух направлениях. Этой работой сейчас занимаются специалисты НИИ «Астанагенплан», - отметил главный архитектор столицы.

«В продолжении темы борьбы с транспортным коллапсом, утвержден проект строительства транспортной развязки на проспекте Кабанбай батыра и Кургальджинского шоссе», - добавил он.

Ранее Н. Уранхаев рассказал о Программе благоустройства города на 2020-2025 годы. Согласно которой будут развиваться пять условных полицентров столицы: в районе старой площади, в районе ул. Бейбiтшiлiк и пр. Богенбай Батыра, в квадрате улиц района «Евразия», ул. Косшыгулулы, район улиц Азербаева, Кошкарбаева и Жургенова.

Напомним, Н. Уранхаев был назначен руководителем управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города в мае 2019 года. На этой должности он сменил Бактыбая Тайталиева.