Как будут благоустраивать Павлодар в 2020 году

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Как будет благоустраиваться город Павлодар в 2020 году, обсудили на расширенном совещании в акимате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

На встрече в городском акимате собрались не только руководители государственных органов, но и коммунальщики и общественники Павлодара. Как сообщил градоначальник Кайрат Нукенов, в этом году планируется заасфальтировать 36 городских улиц на 1,2 млрд тенге. Кроме того, решено расширить 2 улицы: Амангельды (от 1 Мая до проспекта Назарбаева) и Димитрова (от Камзина до Павлова). К 175-летию Абая, которое отмечается в этом году по всему Казахстану, в Павлодаре намерены благоустроить улицу, названную в его честь.

«За эту работу вы несете персональную ответственность, - обратился к акиму города глава региона Булат Бакауов. – Необходимо привести в порядок не только саму улицу, но и дома на ней. Для этого нужно зайти в каждый дом, обсудить этот вопрос с квартировладельцами. Люди должны обратить внимание на свои ворота, заборы, крыши. Через месяц мы должны видеть четкую концепцию по благоустройству улицы Абая».

Также аким Павлодарской области потребовал до конца решить вопрос освещения города. Он пообещал изыскать финансирование, чтобы осветить каждый двор. Для этого, по предварительным подсчетам, нужно более 1 млрд тенге.

«К сожалению, сегодня благоустройство областного центра происходит только за счет бюджета и спонсорских средств, - продолжил Булат Бакауов. – Те же бизнесмены практически не участвуют в этой работе. Каждый предприниматель должен подумать, что он сделал вокруг своей заправки, рядом со своим магазином или внутри своего двора. Нужно проговорить этот момент с каждым бизнесменом персонально».





Обратил внимание аким области и на состояние здания железнодорожного вокзала и привокзальной площади. По его словам, «ворота города» нужно привести в соответствующий вид.

«Совещания по благоустройству города мы будем проводить раз в месяц, - заявил он. – Павлодар – наш общий дом, и для его улучшения власти, общественники, бизнес и горожане должны работать сообща».