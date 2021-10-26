Как будет выглядеть столичный дворец спорта «Казахстан» после модернизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений показали эскизы Дворца спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В рамках проекта модернизации предусмотрено хоккейное поле с возможностью трансформации в сцену при помощи мобильного покрытия. Вокруг поля запроектированы трибуны на 6000 зрительских мест. За счет проводимых ремонтных работ увеличивается количество мест на трибунах для маломобильных групп населения.

Помимо хоккейного поля, модернизируют бассейны для проведения учебно-тренировочных занятий по плаванию, в том числе и для детей, аквааэробике, водному поло для проведения соревнований республиканского и международного уровня в присутствии зрителей, оздоровительного плавания. При этом трибуна рассчитана на 1260 человек.

Пропускная способность бассейна 50*25 м - 120 человек; бассейна размером 12,5*6 м - 10 человек.

Вместе с тем, кардинальные изменения предусмотрены и в тренажерных залах на первом и втором этажах, судейских и технических помещениях. На втором этаже запланированы холлы для зрителей с гардеробами и точками питания.

«В столице уделяется большое внимание развитию спорта. В каждом районе города Нур-Султан строятся физкультурно-оздоровительные комплексы – их у нас 4. Также планируется строительство нового спортивного комплекса на месте Центрального стадиона имени К. Мунайтпасова. Вскоре будет построен и современный теннисный центр», - сообщил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султана Нурлан Уранхаев.

Старт строительных работ запланирован на начало 2022 года, завершение - в 2024 году.