Как будет выглядеть обновленный Военный институт, показал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что Военный институт в Петропавловске станет одним из лучших специализированных учебных заведений в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона показал, как будет выглядеть обновленный институт. Для учебного заведения построят три новых корпуса. У института будет спорткомплекс, тренажерный зал, игровой универсальный зал с трибуной на 280 мест, зона отдыха, лекционный зал, медицинский блок и актовый зал.

«Наша армия должна быть сильной и конкурентноспособной. Для этого мы стремимся создать все условия для будущих офицеров. За последние два года направлены средства на модернизацию зданий военного института в Петропавловске. Приобретается современное оборудование для совершенствования военных навыков. Мы будем привлекать молодежь со всей страны и зарубежья. Петропавловск превратится в современную кузницу военных кадров, наши офицеры будут востребованы в Вооруженных силах нашей Родины», - написал К.Аксакалов.