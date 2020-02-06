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Как будет выглядеть крытый ипподром в Нур-Султане

6 Февраля 2020 19:52
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Как будет выглядеть крытый ипподром в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эскизы нового крытого ипподрома, строительство которого планируют начать в этом году в столице, опубликовал в Сети заместитель акима Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«С коллегами провели рабочее совещание по вопросу строительства крытого и открытого манежа для занятия иппотерапией и адаптивным конным спортом на базе ипподрома. Здесь будут заниматься дети с особыми потребностями», - написал в Instagram Алтынбек Кайсагалиев.

По его словам, в этом же районе будут развиваться туризм и национальные виды спорта.

«Строительство начнется в этом году, планируем завершить до конца года. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнёрства», - пояснил замакима Нур-Султана.




фото: instagram.com


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Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство,
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Ринат Дусумов

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