Новости
Как будет выглядеть автогужевой мост в Семее
10 Февраля 2022 21:36
Поделиться:
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее показали проект по реконструкции автогужевого моста через реку Иртыш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
Новости по теме28 домов построят в Семее Как строят бюджетное жилье в СКО Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
Проект был продемонстрирован в ходе встречи акима ВКО Даниала Ахметова с общественностью города. На снимках видно, что рядом со старой переправой будет возведен еще один мост.
Длина моста составит 1 350 метров, ширина – 22 метра. На новой переправе будут 4 полосы, ширина каждой — 3,5 метра. На фотоснимке видно, что нынешний автогужевой мост станет пешеходным.
Отметим, что проект будет финансироваться из республиканского бюджета. Ожидается, что на реконструкцию уйдет два года. В частности, проект будет реализован с 2022 по 2024 годы.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 45 руководителей дорожных служб привлечены к ответственности в ВКО
- Международный турнир по легкой атлетике примет Усть-Каменогорск
- Чемпионат по армейскому рукопашному бою прошел в Семее
- Наша семья ждала этого счастья больше 10-ти лет - в Семее родилась тройня
- Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
- Восточно-Казахстанская область покинула «красную» зону
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн