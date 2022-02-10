Как будет выглядеть автогужевой мост в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее показали проект по реконструкции автогужевого моста через реку Иртыш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Проект был продемонстрирован в ходе встречи акима ВКО Даниала Ахметова с общественностью города. На снимках видно, что рядом со старой переправой будет возведен еще один мост.

Длина моста составит 1 350 метров, ширина – 22 метра. На новой переправе будут 4 полосы, ширина каждой — 3,5 метра. На фотоснимке видно, что нынешний автогужевой мост станет пешеходным.

Отметим, что проект будет финансироваться из республиканского бюджета. Ожидается, что на реконструкцию уйдет два года. В частности, проект будет реализован с 2022 по 2024 годы.