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Как будет решаться жилищный вопрос в Казахстане

8 Февраля 2022 12:19
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Как будет решаться жилищный вопрос в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько жилья планируется построить в текущем году в Казахстане, сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В текущем году планируется ввод в эксплуатацию 17,3 млн кв. м жилья или 160 тыс. жилищ. Для решения проблем 70 тыс. очередников будет внедрен механизм субсидирования части платы за арендное жилье в частном жилищном фонде», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер также отметил, что в целях сокращения государственного участия в экономике определены более четкие критерии отбора активов государственного и квазигосударственного секторов, подлежащих передаче в конкурентную среду.

«Это позволит обеспечить большую прозрачность принятия решений. Для повышения эффективности и общей социально-экономической отдачи для государства предусмотрено кардинальное реформирование АО «ФНБ «Самрук-Казына» и НУХ «Байтерек», - добавил Алихан Смаилов.


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#Строительство   #Жилье   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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