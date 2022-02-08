Как будет решаться жилищный вопрос в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько жилья планируется построить в текущем году в Казахстане, сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году планируется ввод в эксплуатацию 17,3 млн кв. м жилья или 160 тыс. жилищ. Для решения проблем 70 тыс. очередников будет внедрен механизм субсидирования части платы за арендное жилье в частном жилищном фонде», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер также отметил, что в целях сокращения государственного участия в экономике определены более четкие критерии отбора активов государственного и квазигосударственного секторов, подлежащих передаче в конкурентную среду.

«Это позволит обеспечить большую прозрачность принятия решений. Для повышения эффективности и общей социально-экономической отдачи для государства предусмотрено кардинальное реформирование АО «ФНБ «Самрук-Казына» и НУХ «Байтерек», - добавил Алихан Смаилов.

