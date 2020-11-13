Как будет решаться вопрос дефицита воды в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Аким ЗКО Гали Искалиев рассказал о дефиците воды в регионе и как будет решать эту проблему, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в СЦК, аким заявил, что одна из самых больших проблем в регионе - это водоснабжение как областного центра, так и районов области.

«Водоснабжение районов области, в первую очередь, связано с уровнем воды в реке Жайык (Урал). Это межгосударственный вопрос, на уровне глав государств, двух правительств. Сейчас она рассматривается. Мы с Министерством экологии в тесной связи по решению этого вопроса… Минэкологии подготовило дорожную карту с конкретными действиями. Там много вопросов. Разные эксперты и предложения есть. Надо сделать программу по улучшению экосистемы реки. Кто-то говорит, что надо берега укреплять, кто-то - родники надо открывать, кто-то - губительным работы делать, какие-то искусственные барьеры, которые были созданы, убирать. Поэтому надо, чтобы две страны приняли единую дорожную карту по спасению реки Жайык (Урал) и, соответственно, финансирование было со стороны двух государств. Только тогда будет реальное изменение», - говорит он.

По его словам, прошлый и этот год был маловодным. Сейчас районы области испытывают проблему с обеспечением питьевой водой и водой для домашнего скота.

«Следующий год скорее тоже будет маловодным. Мы разработали проектно-сметную документацию по строительству насосной станции, чтобы перекачивать воду в наши искусственные каналы из реки Урал и таким образом решать проблему нашего населения в районах. Есть еще другие районы, которые также питаются водой из Саратовской области. Это малые и большие реки. Буквально вчера заместитель Премьер- Министра Роман Васильевич приезжал к нам и мы это показывали. Пока находим поддержку и на следующий год будем просить Правительство увеличить объем покупаемой из Саратовской области воды, чтобы другие районы, которые имели до этого времени проблемы, исправить», - добавил аким ЗКО.

Гали Искалиев также высказался о проблеме с водоснабжением в областном центре - городе Уральске.

«В этом году, когда у нас карантин был и на улице две недели стояла жара больше 40 градусов, были порывы канализационных сетей. На пике у нас 68-70 тысяч кубических метров в сутки потреблял город. При этом, за счет своих источников воды могли только обеспечивать 58 тысяч кубов в сутки. То есть, не хватало 10-12 тысяч кубов. Дефицит есть. Чтобы его на следующий год не повторить, мы в начале года начали готовить ПСД по реконструкции действующих подземных скважин и по бурению новых, а также по переводу одного из водопроводов из республиканской собственности в коммунальную, чтобы мы сами отремонтировали.

На следующий год проблем с поставкой воды в городе не будет. Канализационные сети по областному центру с прошлого года мы ремонтируем. Уже 21 км отремонтировали, еще около 11 км надо отремонтировать. Я думаю с канализационными сетями на следующий год тоже не будет проблем. Есть вопрос по водосбережению. К сожалению, у нас большие потери в городе. Я думаю, что это решаемый вопрос на нашем уровне. Правительство нам в этих вопросах помогает», - подытожил он.

В своем докладе, аким ЗКО также подчеркнул, что на водоснабжение 32 сел выделено 7,7 млрд тенге. По итогам года обеспеченность сельского населения централизованным водоснабжением возрастет до 88%.