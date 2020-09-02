Как будет решаться проблема с поливной водой в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал, как будет решаться проблема с поливной водой в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как отметил Глава государства в Послании, на сегодня потери воды в орошении составляют 40%. Что делается для сокращения потерь? Ведется работа по реконструкции и строительству 6785 км оросительных сетей. Это позволит снизить потери воды с 40 до 17% или около 1,5 млрд.м3/год», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

Глава Минэкологии добавил, что в целях улучшения водообеспечения сельхозтоваропроизводителей планируется повсеместное внедрение цифровизации учета воды.

«Уже реализуется пилотный проект с внедрением цифровизации и автоматизации учета поливной воды на межхозяйственном канале К-19 в Туркестанской области. В тестовом режиме установлено, что одному из сельхозкооперативов было отпущено воды в 2 раза больше, чем оплачено. В связи с хорошими показателями пилотного проекта мы планируем в течение нескольких лет провести цифровизацию каналов по стране», - отметил Магзум Мирзагалиев.

В настоящее время, по его словам, Министерство экологии совместно с акиматами проводит анализ итогов вегетационного периода, по результатам которого акиматам будут направлены соответствующие рекомендации по переходу на менее влагоемкие культуры и внедрению влагосберегающих технологий. До 2030 года площадь, где применяются водосберегающие технологии, планируется довести до 750 тыс. га.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент поручил Правительству в сотрудничестве с научным сообществом и частным сектором разработать пакет предложений по «зеленому росту».



