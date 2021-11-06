Как будет развиваться сотрудничество ЕС со странами ЦА в области защиты прав человека

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Как будет развиваться сотрудничество ЕС со странами Центральной Азии в области защиты прав человека, рассказал на пресс-конференции в Бишкеке вице-президент Европейской комиссии по вопросам экономики и торговли Валдис Домбровскис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что вопросам защиты прав человека в Евросоюзе уделяют большое внимание.

«Мы сотрудничаем со странами Центальной Азии по этим вопросам. Вчера мы подписали новый договор насчет сотрудничества в сфере юстиции, в основном криминальной юстиции и применения криминальной юстици в соответствии с правами человека и лучшими практиками, в том числе и Еросоюза», - сказал Валдис Домбровскис.

Он также рассказал, что программа сотрудничества предусматривает финасирование в объеме 8 млн евро.

Отметим, в столице Кыргызстана проходит первый Международный экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия».

Эта встреча на высоком уровне стала первой в серии мероприятий, которые пройдут в странах Центральной Азии в ближайшие годы в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в 2019 году. Укрепление экономических связей между Европейским союзом и Центральной Азией является одним из приоритетов стратегии.