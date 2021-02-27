Как будет развиваться сфера культуры в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году на финансирование сферы культуры в Акмолинской области будет направлено более семи миллиардов тенге. Планируется ремонт в 22 объектах на сумму более 400 миллионов. Об этом в ходе брифинга рассказала руководитель облуправления культуры, архивов и документации Айгуль Сабитова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

«Для одного капитального ремонта выделено из областного бюджета более 50 млн. На проведение текущего ремонта в 21 объекте культуры – около 355 миллионов. Это один районный дом культуры, один культурно-развлекательный центр, одна районная библиотека и 17 сельских домов культуры», – рассказала Айгуль Сабитова.

В рамках проекта «Ауыл-ел бесігі» в селе Бастау Атбасарского района запланировано строительство молодежного досугового центра. Первый этап уже завершен. Также капитальный ремонт районного дома культуры в селе Жаксы Жаксынского района.

«К слову, в 2020 году на финансирование сферы культуры было предусмотрено почти девять миллиардов тенге. Наряду с этим, на укрепление материально-технической базы областных предприятий культуры выделено всего более 259 млн. тенге. На укрепление материально-технической базы районных предприятий культуры из бюджета выделено около 1,5 миллиарда», – отметила спикер.

В рамках республиканского проекта «Ауыл-Ел бесігі» реализовано три проекта на общую сумму более 676 миллионов тенге. Это капитальный ремонт здания ДК «Кокше» села Красный Яр, капитальный ремонт Досугового центра Шортандинского района, завершение первого этапа строительства Центра досуга молодежи в селе Бастау Атбасарского района. В Республиканскую программу «Дорожная карта занятости» вошло 57 проектов на общую сумму 1,5 миллиарда тенге. Отремонтировано 40 объектов. В результате программы трудоустроено 507 человек, из центра занятости населения – 221.

В области функционирует 649 объектов культуры и архивов всех форм собственности, из них 621 государственных.