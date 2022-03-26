Как будет развиваться город Каражал
«Пришло время строительства плавательного бассейна. На прошлой своей отчётной встрече мы обещали, что начнём строить в 2022 году. Уже в течение недели будет определён подрядчик. И в следующем году мы должны закончить строительство», – сказал Тлектес Досаев.
В городе завершено благоустройство скверов и парков, оживлены некогда заброшенные места отдыха, подчеркнул спикер. В парках имени Сакена Сейфуллина, Платона Кляцкого установлены скамьи, опоры освещения, фонтан, уложена брусчатка. В этом году планируется установить бюст Сакена Сейфуллина.
«По программе «Мой двор» появились три игровые площадки на улицах Валиханова, Жолканова, Сайдалы Сары Тока, а также светильники на игровых и спортплощадках. Мы планируем установку еще трёх детских площадок и ремонт старых, а также приведём в порядок футбольные поля», – добавил аким Каражала.
В городе продолжится капитальный ремонт стадиона «Горняк» и будет решён вопрос установки камер видеонаблюдения. Кроме того, пройдёт средний ремонт 7 километров автодорог и 10 улиц и переулков частного сектора. Завершится асфальтирование улиц Горняков, Битабара, Булкышева, переулков Мира, Толе би и средний ремонт автомобильных дорог в посёлке Жайрем.
Одной из актуальных проблем по-прежнему остаётся обеспечение питьевой водой жителей микрорайона «Актай» и отдельных улиц города. В 2020 году начата реализация проектов по строительству водопроводных сетей в «Актае» и по подводу труб до границ потребителей четвёртой очереди Каражала. Эти проекты должны завершиться в этом году.