Как будет развиваться город Каражал

КАРАЖАЛ. КАЗИНФОРМ – В Каражале в этом году планируют начать строительство плавательного бассейна, а также установить бюст Сакена Сейфуллина в парке, носящем его имя. Об этом на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал аким города Тлектес Досаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Пришло время строительства плавательного бассейна. На прошлой своей отчётной встрече мы обещали, что начнём строить в 2022 году. Уже в течение недели будет определён подрядчик. И в следующем году мы должны закончить строительство», – сказал Тлектес Досаев.

В городе завершено благоустройство скверов и парков, оживлены некогда заброшенные места отдыха, подчеркнул спикер. В парках имени Сакена Сейфуллина, Платона Кляцкого установлены скамьи, опоры освещения, фонтан, уложена брусчатка. В этом году планируется установить бюст Сакена Сейфуллина.

«По программе «Мой двор» появились три игровые площадки на улицах Валиханова, Жолканова, Сайдалы Сары Тока, а также светильники на игровых и спортплощадках. Мы планируем установку еще трёх детских площадок и ремонт старых, а также приведём в порядок футбольные поля», – добавил аким Каражала.

В городе продолжится капитальный ремонт стадиона «Горняк» и будет решён вопрос установки камер видеонаблюдения. Кроме того, пройдёт средний ремонт 7 километров автодорог и 10 улиц и переулков частного сектора. Завершится асфальтирование улиц Горняков, Битабара, Булкышева, переулков Мира, Толе би и средний ремонт автомобильных дорог в посёлке Жайрем.

Одной из актуальных проблем по-прежнему остаётся обеспечение питьевой водой жителей микрорайона «Актай» и отдельных улиц города. В 2020 году начата реализация проектов по строительству водопроводных сетей в «Актае» и по подводу труб до границ потребителей четвёртой очереди Каражала. Эти проекты должны завершиться в этом году.