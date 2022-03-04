Как будет расходоваться бюджет Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Аскар Амрин на сессии маслихата сообщил, что выделяемые средства на сумму 48,9 млрд тенге будут направлены на заботу о горожанах, улучшение комфортности и безопасности города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам замакима, на образование предусмотрено 9,4 млрд тенге. Так, для снижения дефицита мест в детских садах завершается реконструкция двух ясли-садов в мкр. Самал на общую сумму 95,6 млн. тенге. В целях реализации комплексного плана «Жана Алматы» планируется строительство новой школы на 550 мест в Алатауском районе и двух пристроек в Жетысуском районе на сумму - 669,8 млн. тенге. На текущий ремонт спортивных площадок 43 школ запланировано 1 млрд тенге.

На завершение строительства пяти пристроек к школам в Бостандыкском, Ауэзовском, Алмалинском и Жетысуском районах выделено 1,8 млрд. тенге. Кроме того, будут разработаны ПСД на сейсмоусиление четырех школ №33, 138, 136, 134 в Медеуском, Бостандыкском и Алмалинском районах на сумму 151,8 млн тенге.

На завершение капитального ремонта городского кардиологического центра на 319 коек предусмотрено 101,4 млн.тенге. В целях восстановления 15 поврежденных автомашин скорой помощи в результате массовых беспорядков и техническое обслуживание 100 единиц машин планируется выделить 145,7 млн. тенге.

Кроме того, для оказания расширенной медицинской помощи запланировано сейсмоусиление поликлиники №11 и разработка двух ПСД на реконструкцию городского кардиологического центра и СВА в мкр. Саялы на общую сумму 66,3 млн.тенге.

Продолжается финансирование программы занятости. Данным уточнением планируется предусмотреть средства на социальные рабочие места для инвалидов - 40,3 млн. тенге. Для непрерывного функционирования 7 центров для лиц с ограниченными возможностями планируется приобретение медицинского и бытового оборудования - 128,5 млн. тенге.

В рамках государственной программы «Нұрлы жер» увеличено финансирование с 1 млн до 1,5 млн тенге по выдаче жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса по жилищному займу, на что предусматриваются 500 млн тенге. В перечень получателей данных сертификатов входят: инвалиды 1 и 2 групп, семьи имеющие или воспитывающие детей инвалидов, дети – сироты и дети оставшиеся без попечения родителей.

На сферы культуры и спорта предусмотрено 2,7 млрд. тенге. Для завершения строительства трех физкультурно оздоровительных комплексов в мкр. Жас-Канат, Алатау, Айнабулак-2 предусмотрено 1,2 млрд. тенге. На разработку ПСД по проектированию физкультурно-оздоровительного центра в Турксибском районе (стадион «Авиатор») – 60,3 млн.тенге.

На сферу жилищно-коммунального хозяйства планируется направить порядка 14,9 млрд. тенге.

На расширение котельной с увеличением мощностей теплоснабжения для 100 тысяч жителей в жилых комплексах Наурызбайского района - 1 млрд. тенге. Для обеспечения 200 тысяч жителей города бесперебойным и качественным электроснабжением запланировано завершение строительства подстанции «Туздыбастау» в сумме 1 млрд. тенге.

На развитие 19 объектов ЖКХ (строительство МЖД, наружные сети, инженерная инфраструктура и т.д.) предусматриваются 6,1 млрд.тенге. Для обеспечения теплоснабжением по 4 объектам предусматривается 1 млрд тенге, водоснабжением и водоотведением по 6 объектам - 177 млн. тенге.

Для обеспечения жителей города бесперебойным и качественным электроснабжением по 6 объектам предусматриваются средства на 2 млрд тенге. Для модернизации жилищного фонда города Алматы планируется провести капитальный ремонт 39 многоквартирных жилых домов на общую сумму 1 млрд тенге.

На обеспечение общественного порядка и безопасности будет направлено 7,9 млрд.тенге.

На реконструкцию зданий Национальной гвардии предусмотрено 1 млрд.тенге. На текущий и капитальный ремонт зданий и подразделений (СОБР и районные отделы ДП, фронт-офисы, модульные посты) – 1,1 млрд.тенге.

На развитие транспортной инфраструктуры города направлено 2,2 млрд.тенге:

В целях обеспечения дорожной безопасности для пешеходов и транспортных средств на улицах города необходимо строительство технических средств регулирования дорожным движением (строительство 30-ти светофорных объектов, 70-ти нерегулируемых и 70-ти регулируемых пешеходных переходов) на общую сумму 1,4 млрд.тенге. Для развития транспортной инфраструктуры в присоединённых территориях города предусматриваются средства на строительство дорог в мкр. Акжар и Кайрат в общей сумме 285 млн.тенге.

На благоустройство и озеленение города предусматриваются 6,8 млрд.тенге. Для ухода за древесно-кустарниковыми культурами посаженными в 2020 году, в рамках акции 1 млн деревьев предусматриваются средства в сумме 393,8 млн.тенге. Реконструкция набережной «Терренкур» в Медеуском районе и благоустройство скверов в Бостандыкском и Алмалинском районах запланировано 77,5 млн.тенге.

Также на благоустройство новой парковой зоны (площадью 10 га) с 5 игровыми, 4 спортивными, 1 скейт-площадками, 2 фонтана в мкр Кемел Жетысуского района и парковой зоны мкр. Аксай-2 Ауэзовского района предусматривается 1,1 млрд тенге.

Кроме того, для продолжения проекта «Бюджет народного участия» на текущий ремонт и благоустройство общественных пространств по трем районам города (Алатауский, Наурызбайский, Жетысуский) предлагается направить 1,3 млрд тенге.

«Было конструктивное обсуждение, были предложения депутатов, которые подробно обсуждены на бюджетных комиссиях. В целом, наша совместная работа направлена на решение наиболее острых проблем города. Представленный бюджет будет способствовать решению насущных проблем жителей нашего города. Прошу поддержать данное уточнение бюджета (1 трлн 122 млрд. тенге)», - сказал Аскар Амрин.

В ходе сессии все депутаты проголосовали положительно, воздержавшихся не было.

Ранее сообщалось, что депутаты маслихата Алматы поддержали проект по уточнению местного бюджета на 2022 год. Уточнение проводится за счет имеющихся свободных остатков средств с предыдущего года на сумму 48,9 млрд тенге.