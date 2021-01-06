Как будет работать общественный транспорт в день выборов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы общественный транспорт в день выборов, 10 января, будет курсировать в штатном режиме. Бесплатный проезд не предусмотрен. Об этом сообщили в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

10 января в Казахстане пройдут очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

Напомним, 9 июня 2019 года, в день выборов Президента Республики Казахстан, проезд в общественном транспорте во многих городах был бесплатным.

Отметим, что в Алматы имеется 581 избирательный участок. Жители свой избирательный участок могут узнать в контакт-центре по единому бесплатному номеру 221-10-01, который работает 7 дней в неделю с 8:00-20:00. Получить информацию и проверить себя в списке избирателей можно также с помощью Telegram-бота @sailau_almaty и на онлайн-сервисах «Open Almaty» и http://service.almaty.kz/ru.

Ранее председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова сообщила , что избирателей с повышенной температурой не будут допускать на избирательный участок.



