Как будет работать инициатива Президента «Нацфонд – детям»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для чего нужен проект «Национальный фонд - детям»? По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с января 2024 года половина инвестиционного дохода Национального фонда будет направляться детям. В связи с этим, Глава государства дал поручение Национальному банку и Правительству усовершенствовать управление Нацфондом. Редакция МИА «Казинформ» направила официальные запросы в уполномоченные органы, а также поинтересовалась мнением экспертов, о том, как будет работать эта инициатива. Подробности читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Для чего нужен «Национальный фонд - детям»

В своем Послании от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая Нация. Благополучное общество» Глава государства отметил, что в приоритете государственной политики - справедливость. И начинается она со справедливого распределения природных богатств страны.

На республиканском референдуме по внесению изменений в Конституцию РК была закреплена норма о том, что земля и недра принадлежат в первую очередь народу Казахстана. Таким образом, эти изменения в Конституции позволили Президенту предложить инициативу по созданию «Национального фонда - детям», которая станет прямым отражением вектора справедливости государства.

«Наша Конституция провозглашает, что земля и ее недра, вода, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. Благодаря принятию этой нормы будет запущена масштабная программа «Нацфонд – детям». Истинное величие нации заключается в благополучии каждой семьи и каждого гражданина. Именно поэтому национальная экономика должна работать во благо народа», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Согласно инициативе 50% инвестиционного дохода Национального фонда страны будет направляться и распределяться на специальные счета казахстанских детей с января 2024 года.

Как будет работать программа

Редакция МИА «Казинформ» сделала официальные запросы в уполномоченные органы с целью разъяснить: как будет работать «Нацфонд - детям». Согласно пункту 70 Общенационального плана мероприятий ответственным исполнителем за реализацию проекта «Нацфонд - детям» является Министерство финансов РК.

В ведомстве пояснили, что с 1 января 2024 года 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда будут отчисляться на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.

«В проекте будут участвовать все дети до 18 лет, являющиеся гражданами Казахстана», - сообщил вице-министр Минфина РК Даурен Темирбеков в ответе на запрос редакции.

По достижению 18 лет накопленные суммы могут быть направлены только на две цели: получение образования и приобретение жилья.

Оператором «Нацфонд - детям» будет назначен АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ).

Проект находится на стадии проработки

В Министерстве финансов РК сообщили, что основные подходы и детали механизма инициативы находятся на стадии проработки и обсуждения с экспертным сообществом.

«Для реализации проекта необходимо будет внести изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также нормативно-правовые акты», - говорится в ответе ведомства.

В Минфине сообщили, что необходимо произвести прогнозы и расчеты, проработать механизмы отслеживания накоплений в режиме реального времени. Так будет осуществляться народный контроль за средствами.

На вопрос: сколько средств приблизительно получит каждый ребенок на свой счет, в министерстве ответили, что эти расчеты также прорабатываются.

В ответе на запрос в АО «ЕНПФ» говорится, что в 2023 году все механизмы запуска программы будут детально отрабатываться. В том числе будут вноситься изменения и дополнения в законодательство РК, включая порядок выплат.

«ЕНПФ станет оператором специальных накопительных счетов, так как он является единым инфраструктурным учетным центром по накопительной пенсионной системе, в котором имеются технические и профессиональные возможности для открытия и ведения учета счетов», - пояснила заместитель председателя Правления АО «ЕНПФ» Сауле Егеубаева в ответе на запрос нашей редакции.

Размер накоплений будет зависеть от инвестиционной доходности Национального фонда РК.

Между тем, Глава государства на расширенном заседании Правительства 12 декабря 2022 года заявил о неэффективной работе Национального фонда.

«Инвестиционная доходность фонда на порядок ниже аналогичных фондов других стран. Доходность Нацфонда за последние 10 лет составила 1,6% годовых, тогда как доходность аналогичного сингапурского фонда – 6,4%, норвежского – 7,5%. Это наглядно демонстрирует неэффективность со стороны уполномоченных на управление органов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания.

Фото:akorda.kz

В связи с этим, Президент дал поручения Национальному банку и Правительству внести предложения по совершенствованию управления Нацфондом.

«Напоминаю, что через год начнется начисление половины инвестиционного дохода Национального фонда детям. Это означает, что все граждане будут пристально следить за состоянием дел в Нацфонде. Сопричастность каждого к национальным богатствам – это не пустые слова. Это начало подлинно народного, общественного контроля. Хочу, чтобы и Правительство, и Нацбанк осознавали это в полной мере. Поэтому тратить из него надо меньше, а зарабатывать – больше. Причем проблемы с тем, чтобы «зарабатывать», очевидно, тоже имеют место быть», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Согласно прогнозу, в ближайшие 7 лет активы Нацфонда должны вырасти до $100 млрд.

Кроме того, Глава государства дал поручение членам Правительства достичь стабильности бюджета и избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда.

Ранее в Министерстве национальной экономики рассказали о планах по совершенствованию процесса привлечения инвесторов.

А в Национальном банке пояснили, что, учитывая необходимость тщательной проработки, проект «Нацфонд – детям» поручено запустить с 1 января 2024 года. В связи с этим, механизм и регламент этой работы может быть озвучен после проработки Правительством совместно с Национальным банком.

«Финансовая подушка» и стимулирование эффективности Нацфонда

Казахстанский экономист Арман Байганов считает, что инициатива Главы государства «Нацфонд – детям» очень перспективна.

«В других странах есть успешные примеры, например, в странах Ближнего Востока. У детей есть уже какая-то финансовая подушка. Механизм реализации инициативы не сложный технически. Но прежде нужно произвести финансовый мониторинг, местный учет», - сказал Арман Байганов в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Эксперт отмечает, что инвестиционный доход будет зависеть от активности фонда за год.

«Думаю, что инициатива очень хорошая. Это хорошее подспорье, пусть даже это будет 200 тысяч тенге. Деньги не будут лежать там без дела, а будут копиться как на депозитных счетах», - считает Арман Байганов.

Он добавил, что с 2024 года каждому ребенку будут открыты персональные накопительные счета. По итогам каждого года на эти счета детям будут направляться средства. Ежегодно будет учитываться рождение новых детей, и будут открываться новые счета, а по достижению 18-летия других детей счета будут закрываться.

По мнению эксперта, проект «Нацфонд - детям» – это создание своего рода рычага доверия общества.

«Народ начнет искренне интересоваться инвестиционным доходом Нацфонда. Ведь раньше – это было просто информация. А с запуском этой инициативы люди будут интересоваться доходом Нацфонда», - считает экономист.

И это, как он отмечает, будет стимулировать эффективность Национального фонда.

«Президент говорил о низкой эффективности зарабатывания Нацфонда и о том, что нужно меньше тратить его средств. У нас, в основном, весь инвестиционный доход направляется на местную экономику. Необходимо инвестировать в другие страны. Это будет более прибыльно», - заключил Арман Байганов.

С этим мнением согласен и другой спикер - эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков.

«В июне этого года, выступая в Парламенте, председатель Счетного комитета Наталья Годунова заявила, что 64% средств, выделенных из Нацфонда, Правительство направляет на текущие мероприятия (на выплату пенсий, пособий), на микрокредитование за счет средств Нацфонда тратится на 13% больше, чем на аналогичные проекты из республиканского бюджета», - напомнил эксперт.

По его словам, представленные данные свидетельствуют о крайне нерациональном и неэффективном использовании Национального фонда.

А по информации Нацбанка Казахстана, по итогам июля этого года объем валютных активов Нацфонда составил $53 млрд.

Как уже говорилось выше, по прогнозу увеличение активов Нацфонда предполагается до $100 млрд. В связи с этим Глава государства поручил уполномоченным органам обеспечить качественное управление фондом, его сохранность и достойный инвестиционный доход. Это было обозначено в Предвыборной программе Президента, рассчитанной на предстоящие 7 лет.

Как отмечают многие экономисты, сложно сказать: каким будет инвестиционный доход Нацфонда каждый год. Он зависит от множества факторов - курса валют, цен на нефть, стоимости акций и других показателей.

К примеру, в 2021 году инвестиционный доход превысил $4,2 млрд по данным Нацбанка. По итогам переписи населения 2021 года детей в возрасте до 17 лет насчитывалось 6 млн 325 тыс 950 человек.

«По расчетам Нацбанка и Правительства, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено примерно $3 тысячи. По другим данным, сумма может варьироваться от $5 до $6 тысяч, в зависимости от того, когда был открыт счет», - отмечает Арман Токтушаков.

По его мнению, механизм работы проекта «Нацфонд – детям», возможно, будет корректироваться по мере проведения глубокого анализа со стороны ответственных госорганов.

«Если говорить о Нацфонде, то важно понимать, что образованный в 2000 году на основе норвежской модели, он задумывался как определенная «подушка безопасности», позволяющая аккумулировать средства, полученные от сырьевых доходов», - сказал эксперт.

В числе целей фонда - обеспечение стабильного социально-экономического развития страны, снижение зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов, накопление финансовых средств для будущих поколений.

«Нацфонд стал одним из важнейших элементов проводимых экономических реформ в первое десятилетие независимости. Позитивное влияние Нацфонда особо сказалось в период преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов», - поделился своим мнением Арман Токтушаков.

Выделяемые из Нацфонда средства сыграли важную роль в преодолении негативных ее последствий для экономики и общества в условиях пандемии.

«Однако, в современных условиях, с учетом сложной экономической ситуации в мире и ее негативного влияния на экономику Казахстана, актуальность приобретает вопрос рационального использования средств Нацфонда. За последние несколько лет эта проблема носит по-настоящему острый характер», - заключил спикер.

Инвестиционный доход Национального фонда по итогам 2022 года сложился отрицательным из-за значительного падения на финансовых рынках, сообщили в Национальном банке.

«Нацфонд – детям» - важнейшая социальная инициатива

В свете вышесказанного, эксперт Арман Токтушаков назвал «Нацфонд – детям» – важнейшей социальной инициативой.

«Сегодня государством реализуется ряд системных мер, направленных на развитие человеческого капитала и создание условий для социальной защищенности казахстанцев. Инициатива «Нацфонд - детям» служит практическим воплощением справедливости в социально-экономической политике. Самое главное, что казахстанцы смогут напрямую почувствовать реальную отдачу от национальных богатств страны», - сказал Арман Токтушаков в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Он напомнил, что планируется также ежегодное перечисление не менее 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Казына» в ОФ «Қазақстан халқына».

Все это, по его мнению, позволит сформировать привычку думать о будущем подрастающего поколения, имея какие-то накопления на своем счету по выходу во взрослую жизнь.

«Реализация проекта «Нацфонд - детям» позволит сформировать у подрастающего поколения определенный материальный задел на будущее», - подчеркнул эксперт.

Он поделился результатами исследования восприятия этой инициативы среди общества.

«Восприятие казахстанцами идеи справедливости в экономике («Нацфонд – детям» – это одно из ключевых направлений) является позитивным. Показательны данные фокус-групповых исследований, проведенных ИМЭП в 2022 году. Они указывают на то, что помимо ожиданий от улучшения социально-экономической ситуации есть серьезный общественный запрос на справедливость.

Существуют высокие общественные ожидания от внесенных конституционных поправок. Согласно мониторингу общественного мнения, проведенному ИМЭП за июнь прошлого года, 77% опрошенных казахстанцев считают, что внесенные поправки в Конституцию (в том числе, поправки, касающиеся принадлежности земли народу) улучшат ситуацию в стране», - привел данные эксперт.

Общий механизм работы программы «Нацфонд - детям» выглядит так:

«Сегодня одним из приоритетов нового экономического курса является справедливое распределение национального дохода, реализуемое, в частности, через программу «Нацфонд – детям». Кроме того, важной задачей в предстоящий период служит рациональное и эффективное использование средств Национального фонда с акцентом на реализацию стратегических инфраструктурных проектов, а также проектов, направленных на развитие человеческого капитала», - подытожил Арман Токтушаков.

Проект «Национальный фонд – детям», по мнению экспертов, носит общестрановой характер и отвечает интересам всех казахстанцев. Кроме того, проект полностью укладывается в логику проводимой государственной политики и соответствует идее «Справедливого Казахстана».



