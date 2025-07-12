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    00:03, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Как будет работать единый центр по озеленению и благоустройству в Алматы

    В Алматы состоялось рабочее совещание, посвященное ходу реализации общереспубликанской экологической акции «Таза Қазақстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы, парк
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Аким города Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость выстраивания более системного подхода к вопросам экологии и благоустройства. В этой связи было поручено создание нового специализированного предприятия, которое будет заниматься озеленением, санитарным содержанием территорий и формированием комфортной городской среды.

    – Они должны заниматься исключительно озеленением и благоустройством, созданием комфортной среды в городе, чтобы сами выезжали на места и выявляли участки, где можно изменить ситуацию, – отметил Дархан Сатыбалды.

    Также были озвучены промежуточные итоги акции «Таза Қазақстан». С начала третьего квартала в мегаполисе проведено около 30 мероприятий, в которых приняли участие более трех тысяч человек.

    Обратная связь от жителей приходит на платформу TazaQazBot: с начала года через нее поступило свыше 4 тысяч обращений.

    Также в рамках инвентаризации зеленого фонда выявлено более 16 тысяч сухостойных и аварийных деревьев, из которых свыше пяти тысяч уже удалены. Параллельно ведутся работы по санитарной обрезке, посадке кустарников и благоустройству буферных зеленых зон.

    Также обсуждалась работоспособность систем автоматического полива. В ходе мониторинга выявлены неисправности на 56 участках, что напрямую влияет на состояние многолетних насаждений. В этой связи аким поручил усилить контроль и обеспечить качественное содержание зеленых пространств.

    По итогам совещания аким Алматы дал ряд поручений: обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий по утвержденному плану, активизировать работу по экологическому просвещению населения, а также системно проводить субботники с широким участием предприятий, организаций и самих горожан.

    Ранее сообщалось, что в Алматы создадут единый центр по озеленению города. КГУ «Жасыл Алматы» централизованно займется содержанием скверов, бульваров, пешеходных улиц и малых зеленых зон.

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Казахстана Регионы Экология Общество Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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