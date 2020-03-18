Как будет работать департамент юстиции в Алматы во время карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте юстиции Алматы рассказали, как будут работать с гражданами во время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент юстиции Алматы прекращает прием граждан в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции в Казахстане.

При этом, все граждане могут обратиться в Департамент юстиции г.Алматы через официальный сайт www.almaty.adilet.gov.kz , на сервисе «вопрос-ответ», через портал электронного правительств или направить обращения на электронную почту du_almaty@mail.ru , а также на страницу в Facebook , Instagram и телефон доверия (8-727-291-79-90, 330-80-11, 293-02-06, 380-80-02).

Отметим, с 19 марта режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы.