Как будет проводиться вакцинация населения в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 1 февраля планируют начать вакцинацию населения от COVID-19. Как отметили в Министерстве здравоохранения РК, вакцинация будет проходить в три этапа. На начальном этапе будет использоваться российская вакцина «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержан Байтанаев, вакцинация от COVID-19 будет организовываться на базе существующих прививочных пунктов в поликлиниках.

«На сегодняшний день, учитывая температурный режим вакцины против КВИ, во всех медицинских организациях принимаются меры по созданию условий требуемой холодовой цепи (ниже -18 С). Медицинскими организациями будут определены и сформированы списки подлежащих вакцинации в соответствии с контингентом, определенным Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля. На основании данных списков подлежащие вакцинации будут приглашены к получению прививки с соблюдением всех условий карантинных требований: социальное дистанцирование, масочный режим и тд», - пояснил он.

По словам официального представителя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, управлениями здравоохранения регионов ведется подготовительная работа медицинских организаций, в частности – обеспечение холодильными и морозильными установками и термоконтейнерами для транспортировки вакцины.

«Кроме того, сотрудниками Комитета санитарно-эпидемиологического контроля был организован и проведен трехдневный вебинар на тему «Организация и проведение вакцинации против COVID-19 в РК». Обучение в режиме онлайн проводилось для специалистов областного и городского уровней, которые далее в формате «каскадного обучения» проведут работу по подготовке специалистов районных уровней. По завершению каждый медицинский работник, привлеченный к проведению вакцинации, проходит аттестацию и получает удостоверение о подготовке», - добавил Ержан Байтанаев.

Планируется, что вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации.

Так, первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и т.д. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.

В Минздраве поясняют, что вакцинация в Казахстане является добровольной и будет проводиться только с согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено.

С 1 февраля 2021 года начнется вакцинация против КВИ с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), которая произведена в России. С 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со II квартала 2021 года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства - QazCovid-In, который в настоящее время находится на 3-й фазе клинических испытаний.

Вакцинация против коронавирусной инфекции для уязвимых групп населения будет предложена на бесплатной основе.

Отметим, что перед любой вакцинацией медицинский работник уточняет наличие аллергии у прививаемого. В целях своевременного реагирования человеку следует оставаться под медицинским наблюдением первые 30 минут после получения прививки: именно в этот промежуток возможно проявление аллергической реакции на вакцину.

Специалисты поясняют, что вакцина «Спутник V» противопоказана детям до 18 лет.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Правительства, поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса.

«Конечно, наиболее действенной мерой для преодоления кризиса является массовая вакцинация. Это не значит, что будет проводиться насильственная вакцинация, как утверждают некоторые провокаторы», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства признался, что планирует привиться казахстанской вакциной.

«Вакцина является гарантировано безопасной. Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной. И если, конечно, она покажет хорошие результаты. Надеюсь, что это случится», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, вакцинация в целом должна выправить эпидемиологическую ситуацию.

В свою очередь министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил, что со всеми медорганизациями проведено обучение.

«Каждая медорганизация разобрала все возможные вопросы именно по вакцинации, обеспечили холодовую цепь. В температурном режиме от 4 до 8 градусов данная логистическая цепь построена. Она работает. Для нас было дополнительным вызовом обеспечить цепь в формате -20, потому что первая вакцина будет «Спутник V» российского производства. Проведена соответствующая работа с регионами, закуплено дополнительно холодильное оборудование. На всех хабах «СК-Фармация» в регионах данное оборудование имеется. Сейчас проверяется логистика», - отметил министр.

Он также добавил, что по обучению медработников создали спецстандарт и инструкции по применению вакцины. Сейчас подготовлены материалы доведения до населения полезности вакцинации.

По данным Минздрава, в общемировом рейтинге по заболеваемости коронавирусной инфекцией Казахстан находится на 109 месте из 221 государства. По смертности - на 97 месте, по количеству тестируемых – на 69 месте, по количеству выздоровевших - на 87 месте, по количеству тяжелых случаев – на 55 месте.