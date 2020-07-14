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Как будет проводиться уборка урожая в условиях ограничений

Автор:  
Серик Сабеков
14 Июля 2020, 12:31
Как будет проводиться уборка урожая в условиях ограничений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой алгоритм работы будет использован при уборке урожая, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения уборки урожая в условиях возможного сохранения отдельных ограничений, будет задействован апробированный этой весной алгоритм работы», - сказал Сапархан Омаров.

Данный алгоритм, по словам министра, включает беспрепятственное перемещение фермеров, доставку ГСМ и запчастей, а также специальные разрешения как в электронном, так и бумажном формате.

«Начата работа по подготовке необходимой техники к уборочной кампании, к началу массовых работ готовность составит 100%. Проводится работа по подготовке материально-технической базы элеваторов и зернохранилищ», - резюмировал Сапархан Омаров.


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