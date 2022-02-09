Как будет производиться дальнейшая газификация столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет производиться газификация столицы, рассказал руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Толеген Кулушев на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительство газораспределительных сетей разделено на три очереди. В 2021 году завершено строительство первой очереди, а также частично второй очереди газификации. По оставшейся части второй, а также третьей очереди работы запланированы на 2022-2024 годы за счет средств республиканского и местного бюджета», - сказал Толеген Кулушев.

На сегодня, по его словам, обеспечено подключение потребителей в районах Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Железнодорожный, Промышленный, Юго-Восток – правая и левая стороны, Куйген жар, Мичурино, Интернациональный.

«Доступ к газу обеспечен для 14 тысяч абонентов с количеством населения в 200 тысяч человек, к газу подлкючено 2 700 домов», - уточнил Толеген Кулушев.

Ранее он рассказал, как будут решаться проблемы с ливневой канализацией в столице.







