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Как будет производиться дальнейшая газификация столицы

9 Февраля 2022 20:26
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Как будет производиться дальнейшая газификация столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет производиться газификация столицы, рассказал руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Толеген Кулушев на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Строительство газораспределительных сетей разделено на три очереди. В 2021 году завершено строительство первой очереди, а также частично второй очереди газификации. По оставшейся части второй, а также третьей очереди работы запланированы на 2022-2024 годы за счет средств республиканского и местного бюджета», - сказал Толеген Кулушев.

На сегодня, по его словам, обеспечено подключение потребителей в районах Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Железнодорожный, Промышленный, Юго-Восток – правая и левая стороны, Куйген жар, Мичурино, Интернациональный.

«Доступ к газу обеспечен для 14 тысяч абонентов с количеством населения в 200 тысяч человек, к газу подлкючено 2 700 домов», - уточнил Толеген Кулушев.

Ранее он рассказал, как будут решаться проблемы с ливневой канализацией в столице.




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#Нур-Султан   #Газификация  
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Автор:

Серик Сабеков

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