Как будет осуществляться субсидирование затрат фермеров на научные исследования в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начаты работы по коммерциализации результатов научных исследований. Об этом заявил председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков, выступая на круглом столе по вопросам аграрной науки и образования в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Свои результаты наука передает в центр трансферта и коммерциализации агротехнологий. Центр заключает лицензионные договора с фермерами и получает от них роялти за использование интеллектуальной собственности», - сказал Толеутай Рахимбеков.

Сумма роялти, по его словам, распределяется следующим образом: ученым выплачиваются 30% суммы роялти; НИИ перечисляются 30%; в фонд новых исследований зачисляются 40%.

«По этой схеме заключены первые 32 договора на 108 млн тенге. Из них более 32 млн тенге выплачены непосредственно авторам сортов», - сообщил Толеутай Рахимбеков.

При этом было отмечено, что потенциальный объем роялти около 10 млрд тенге в год, из которых 3 млрд выплачивались бы ученым, а 7 млрд тенге направлялась бы на новые научные разработки.

«В этом году мы планируем довести объемы роялти до 700 млн тенге. Система роялти - это не только повышение доходов ученых. Она также стимулирует их контролировать качество посевного материала, что скажется на качестве и объемах всего урожая страны», - отметил Толеутай Рахимбеков.

Он также добавил, что в конце октября был принят Закон по изменениям и дополнениям в аграрное законодательство. В частности, он предусматривает субсидирование затрат фермеров на научные исследования.

«Он вызвал большой интерес у аграриев и ученых. Наш центр будет заключать контракты с фермерами на исследования, размещать заказ среди ученых и НИИ и оплачивать научную работу. До 80% затрат фермеров будут субсидироваться. Права на интеллектуальную собственность будут принадлежать Центру и ученым и в дальнейшем реализовываться на рынке среди других заказчиков. Это позволит привлекать дополнительные средства в науку», - резюмировал Толеутай Рахимбеков.