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    19:47, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Как британцы укрощают свои аппетиты в условиях кризиса стоимости жизни

    пища
    Фото: pixabay.com

    Почти треть британцев садится за стол два раза в день, а третий полноценный прием пищи заменяет перекусом, тогда как каждый десятый житель Великобритании нормально ест только один раз в день, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Подготовленный крупной британской торговой сетью Waitrose отчет показал, что 95% жителей Великобритании перекусывают между приемами пищи, а 50% - два-три раза в день или чаще. Каждый десятый британец ест на ходу, во время прогулок или поездок на работу.

    - Для некоторых установленное время приема пищи осталось в прошлом. Почти треть (30%) респондентов заявили, что садятся за стол два раза в день, заменяя третий прием пищи перекусами. Для других дни превращаются в один длинный прием пищи. Каждый десятый ест только один раз в день, а в остальное время перекусывает, - говорится в отчете.

    Самое популярное время дня для перекуса - после 15:00 (43%), за ним следует с 12 до трех  часов дня. Это говорит о том, что люди могут перекусывать вместо основного обеда,  подчеркнули авторы документа.

    Кризис стоимости жизни в условиях подорожания товаров и услуг — одна из главных тем в Великобритании. Последний раз с такой скоростью продукты питания в стране дорожали в 1970-е годы.

    - Если и есть какая-то проблема, которая продолжает доминировать в этом году, так это высокая инфляция продуктов питания. Она изменила не только то, как люди делают покупки, но и то, как они готовят и едят, - приводятся слова исполнительного директора торговой сети Waitrose.

    Покупатели, которые обращают внимание на цену, ищут лучшее соотношение цены и качества, и поэтому они чаще выбирают упаковки большего объема и пользуются акциями, чтобы экономить. Они также упрощают выбор блюд и становятся менее взыскательными, выбирая привычные продукты и рецепты.

    Сегодня в Великобритании соленое преобладает над сладким: самым популярным перекусом являются чипсы (29%), за ними следуют торты и печенье (22%) и шоколад (19%). Только 17% респондентов перекусывают орехами, фруктами или овощами.

     

    Теги:
    Продукты Великобритания Мировые новости Продовольственный кризис Инфляция
    Тимур Дюсекеев
    Автор
    Тимур Дюсекеев
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