Как борются с опустыниванием в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Опустынивание является актуальной проблемой для Жамбылской области, и для предотвращения наступления песков в регионе ежегодно высаживают в среднем 5 - 7 тысяч гектаров саксаульников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году на территории региона было посажено 24,4 миллиона саженцев деревьев, а с начала этого года - 31,4 миллиона. Вот сейчас осенью мы еще планируем засеять семенами саксаула 13 147 гектаров земли», - сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Олжас Баккараев.

По утвержденному в Жамбылской области на 2021 - 2025 годы плану воспроизводства лесов и лесоразведения, в целом за пять лет предстоит высадить 140,8 млн деревьев. На сегодняшний день уже высажено более 50 млн деревьев на площади более 26 тысяч гектаров.

Весьма остро проблемы деградации земель сельскохозяйственного освоения и опустынивания в Жамбылской области прогрессируют в Мойынкумском и Шуском районах, где имеются обширные песковые зоны. Пески имеют тенденцию к продвижению на юг, в сторону оазисов южной оконечности жамбылского региона.

Значительную часть территории Жамбылской области занимает пустыня Бетпак-Дала, практически безлюдная территория, одна из самых больших глинистых пустынь в мире, расположенная между низовьями рек Сарысу, Шу и озером Балхаш, на территории трех областей Казахстана - Карагандинской, Туркестанской и Жамбылской.

Для сохранения и восстановления природных экосистем врегионе проводится ряд мероприятий, в числе которых посадка саксауловых лесов, а также создание лесных питомников. В Жамбылской области имеется 15 лесных хозяйств, занимающих более 4,5 миллиона гектаров. Из них 2,2 млн занято саксауловыми лесами.

Особенность таких лесов в том, что они сдерживают наступление песков, защищают почву от ветровой эрозии, задерживают пыльные бури, сдерживают движение солончаков, сохраняют экологический баланс. И при этом еще имеют целебные свойства, из саксаула можно изготавливать лекарства. Только один куст саксаула останавливает 4 тонны оползня и задерживает 10 квадратных метров песка. Корни только одного куста способны удерживать около 4 тонн песка. Таким образом, этот невзрачный на вид кустарник предотвращает опустынивание, подчеркнул спикер.

По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области, общий объем государственного лесного фонда в регионе составляет 4,4 млн га, из них земли, покрытые лесом – 2,3 млн га. Земли лесного фонда занимают треть (30,8%) территории региона, а лесные земли - 15,47%.