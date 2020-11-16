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Как бороться с сезонным ростом цен на продукты, рассказал Толеутай Рахимбеков

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Ноября 2020, 17:58
Как бороться с сезонным ростом цен на продукты, рассказал Толеутай Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков поделился мыслями по поводу сезонного роста цен на продукты в преддверии Нового года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос очень злободневный. На самом деле, ситуация, которая складывается на продовольственных рынках Казахстана, поражает. Обычно, в странах с развитой рыночной экономикой, когда идет массовый спрос на тот или иной вид товара, продавцы стараются снизить цены, и за счет опта получить больше дохода. К сожалению, у нас все с точностью до наоборот. Когда перед Новым годом начинается резкий рост спроса на продовольственные товары, у нас взлетают цены. Я считаю, что здесь самая главная проблема в том, что у нас нет инфраструктуры продвижения продовольственных товаров от сельхозтоваропроизводителей на полки магазинов», - сказал Толеутай Рахимбеков на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

При этом, спикер выразил уверенность в том, что объемы производства сельхозпродуктов здесь не причем.

«Могу привести такие сведения: по объемам производства сельхозсырья Казахстан по основным видам традиционных для нас сельхозпродуктов сам себя обеспечивает. Но когда дело касается переработанной продукции – колбасы, консервы, йогурты – здесь, к сожалению, почти половина продукции импортного производства. Это происходит из-за того, что нет инфраструктуры сельского хозяйства, которая помогала бы продвигать продукцию от сельхозтоваропроизводителя на полки. Решение проблемы мы видим в стимулировании кооперации сельхотоваропроизводителей. Не только личных подсобных хозяйств. В кооперации нуждаются все сельхозтоваропроизводители», - заявил представитель партии «Ауыл».

«И здесь есть очень большой международный опыт – это опыт Китая, Израиля, Германии, Швеции. Все мы знаем торговую марку Ikea, но при этом, мы мало помним о том, что практически на равных с Ikea в Швеции конкурирует кооперативная торговля сельхозпродукцией. Почему мы не можем взять этот опыт и внедрить здесь? Осталось только проявить большое желание», - подчеркнул Т. Рахимбеков.


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