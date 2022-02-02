Как бороться с «постковидным синдромом», рекомендовала психолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пандемия коронавируса резко подняла спрос на психологическую помощь во всем мире. Страх, тревога, панические атаки, депрессия и потеря жизненных сил настигают многих людей после перенесенного заболевания. Это явление получило название «постковидный синдром». О том, как с ним справляться, рассказала вице-президент Ассоциации психологов Республики Казахстан Любовь Александрова в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

«Постковидный синдром» - что это?

По данным мировых специалистов, психологов и врачей, многие пациенты, перенесшие коронавирус, отмечают наличие психоэмоциональных осложнений, которые внешне могут быть не заметны. Они могут выражаться в виде психических расстройств, депрессии, апатии, а некоторые люди боятся выходить на улицу, теряют желание к какому-либо общению. И даже мучаются суицидальными мыслями.

Отметим, по данным международных специалистов, «постковидный синдром» – это последствия коронавирусной инфекции (COVID-19), при которой до 20 % людей, перенесших коронавирусную инфекцию, страдают от долгосрочных симптомов, длящихся до 12 недель и в 2,3 % случаев дольше. «Постковидный синдром» внесен в Международный классификатор болезней «Состояние после COVID-19 неуточненное», включающее также постковидное состояние.

Последствия включают в себя поражение внутренних органов, развитие аутоиммунных заболеваний, что, в конечном счете, отражается на психоэмоциональном состоянии человека.

По мнению казахстанского психолога с 20-летним стажем, вице-президента Ассоциации психологов РК Любови Александровой, главным отличием этих последствий от последствий других заболеваний, является потеря вкуса к жизни, то есть изменение в витальности человека (ощущение себя живым – прим. редакции). Нужно заметить, что такие последствия от простого ОРВИ или гриппа не наблюдаются. В этом и основное отличие.

Любовь Александрова рассказала, почему большинство людей, переболевших коронавирусной инфекцией, испытывают «постковидный синдром».

«У большинства людей, которые переболели ковидом, возникают некие психоэмоциональные осложнения. Некоторые описывают даже психические расстройства. Это явление уже получило название «постковидный синдром». В период болезни мы долгое время ощущаем сложности с дыханием. И после этого можем ощущать нехватку жизненной энергии. То есть, меняется витальность человека. Соответственно, могут возникать и психические расстройства, апатия, депрессия, вплоть до суицидальных мыслей. Иногда даже возникает страх общения с другими людьми – не дай бог я снова заражусь, не дай бог я могу заразить кого-то», - отмечает Любовь Александрова.

По ее наблюдениям, постковид – это синдром, где исчезает внутренняя сила, при этом даже голос может стать более тусклым.

«В отличие от других заболеваний, таких как грипп, ОРВИ, после ковид требуется более длительный период восстановления, не только физический, но и эмоциональный. Потребуется минимум два-три месяца на восстановление. Иногда после КВИ сильно выпадают волосы. И это добавляет стресса», - рассказывает специалист.

Таким образом, люди иногда месяцами пытаются вернуть себе прежнюю жизнь. Это достаточно сложно.

Кроме того, как отмечает Александрова, у ковид есть такая особенность, как «бить по самому больному месту». Он, как бы, вскрывает скрытые психоэмоциональные проблемы.

«Ковид бьет по самому больному. То есть, если у меня до этого были проблемы с общением с людьми, то после ковида я вообще не хочу ни с кем общаться. Если до этого у меня были проблемы с доверием к людям, то после болезни у меня вообще может пропасть доверие к миру – это ведь кто-то меня заразил. А у гиперответственных может быть чувство вины – сколько людей я перезаражал», - поясняет психолог.

Как справиться с «постковидным синдромом»?

Согласно рекомендации психолога Любови Александровой, одна из профилактик «постковидного синдрома» – это понять, что такие проявления – это нормально в данному случае и как можно быстрее стараться вернуть себе прежнюю жизнь, но более качественно. Учиться замечать и ценить какие-то мелочи. Просто возможность дышать, выходить на улицу, заниматься любимым делом.

Другое дело, когда с «постковидным синдромом» сталкивается человек в возрасте.

«У людей, которые постарше, наблюдаются проблемы с восприятием и мышлением, потому как сосуды очень сильно сужаются во время коронавируса. Врачи назначают разжижающие кровь средства, а они тоже могут иметь свои последствия. Конечно, когда иммунная система ослаблена, не каждый организм справляется с той реальностью, которая окружает, ведь вирус пока еще никуда не делся», - подчеркивает психолог.

В этом случае следует помнить, что с «постковидным синдромом» помогает справиться общение с близкими, которые вас ценят и любят.

«И если вам поначалу страшно обниматься, то держите некоторую дистанцию, но продолжайте как можно больше общаться, в том числе и онлайн. Разрешите себе принять то, что вы уже переболели. Вы уже знаете, как себя обезопасить, выполняйте эти требования, но без фанатизма, потому как излишний страх становится иррациональным, мешающим нам жить и сокращает нашу амплитуду по жизни. Поэтому старайтесь увеличивать свою амплитуду по жизни, старайтесь найти новые увлечения, расширяйте круг интересов», - порекомендовала спикер.

Она добавила, что при очень сильном страхе выйти на улицу, можно принять для себя решение посидеть дома 15-20 дней, дать себе время и дальше двигаться в жизнь.

Ковид и панические атаки

К сожалению, в данный момент люди часто путают коронавирус и панические атаки.

«Я сама прошла через это. Когда заболела обычным ОРВИ, но подумала, что это коронавирус, и начала задыхаться в приступах паники. Здесь очень важно отделить, как говорится, зерна от плевел. Однозначно, нужно успокоиться и обратиться к специалисту. Как отличить ковид от панической атаки? На самом деле есть очень простой параметр – это кашель, жар, озноб, мышечные боли, боли в горле. То есть, если у вас симптоматика та, которая описывается по ковид, то лучше не мучать себя сомнениями и сделать тест. Кроме того, панические атаки, в отличие от КВИ, не сопровождаются глубоким кашлем. Он может быть поверхностным, но не грудным», - разъяснила специалист.

Как бороться с паническими атаками?

И все же панические атаки могут настигать человека при страхе заболеть коронавирусом или страхе, что уже заболел коронавирусом. По словам Александровой, страх поддается контролю. Панические атаки же поддаются контролю намного сложнее. И чаще всего они настигают человека ближе к ночи.

«Когда клиенты ко мне обращаются с паническими атаками, первое что я делаю, я направляю их к невропатологу, на УЗИ сердца, проверку работы надпочечников и щитовидной железы. Это делается для того, чтобы исключить биологические симптомы», - отметила психолог.

По ее словам, при панике человек испытывает неконтролируемый приступ страха.

«Физически это проявляется в виде холодного пота, испарины, тревоги без причины, головных болей, звездочек в глазах, потемнения в глазах, сбивчивого дыхания, становится трудно дышать. На уровне тела могут быть содрогания, сокращение мышц. Панические атаки не бывают на ровном месте. Однозначно, этому предшествовали какие-то стрессы, ситуации или синдром выгорания. То есть, возможно, человек испытывает некую психическую астению, эмоциональное истощение, что также может перейти в панические атаки на каком-то этапе», - рассказала специалист.

При этом, она отметила, что если появляется страх и волнение перед какими-то событиями, например, ЕНТ, экзаменом, собеседованием на работу, свадьбой, то это естественно – перед значимым событиями в жизни. Но, если настигают такие приступы в обычной жизни, то это панические атаки.

Психолог дала рекомендации, что делать в первую очередь, если настигла паническая атака.

«Первое, что нужно сделать – начать выдыхать, то есть контролировать свое дыхание. Важно понимать, что, если нет причин для моей тревоги, то нет причины для панической атаки», - порекомендовала вице-президент Ассоциации психологов РК.

Если говорить о том, как можно помочь человеку при панической атаке, то нужно просто сесть и подышать с человеком, помочь ему настроиться на ритм и успокоиться.

«Дайте доступ к кислороду, откройте окна, выйдите на улицу, разговаривайте, спрашивайте о самочувствии, поглаживайте, обнимайте слегка, чтобы не усилить паническую атаку. В этот момент человеку тяжело дышать. Если вы один, то подойдите ближе к открытому окну и вспоминайте те состояния, в которых вашему телу было комфортно. Картинка может периодически уходить и здесь нужно стараться проявить силу воли и возвращать эту картинку в сознание», - отметила психолог.

Эксперт считает, что в борьбе с паническими атаками может помочь любимый предмет.

«Также очень хорошо помогает концентрация на каком-то предмете. Более того, если панические атаки повторяются, то можно завести для себя любимый предмет – статуэтка, картина, книга, где вы точно знаете, что в тот момент, когда вы ее купили или вам ее подарили, вам было приятно и вам становится спокойно и хорошо. Концентрация на предмете, на деталях, при которых вы его получили, иногда тоже помогает вернуть ясность мышления», - пояснила Любовь Александрова.

Кроме того, как она отметила, очень хорошо помогает правильный образ жизни.

«Главная профилактика панических атак – это удовлетворение своих жизненных потребностей. В целом, предотвратить панические атаки, конечно же, можно. И в этом главный помощник – это образ жизни, который мы ведем – это восемь часов сна, ложиться спать в 23:00, не позже. Днем, желательно увеличить свою физическую активность. Приступы паники еще лечатся арт-терапией. Когда мы сами начинаем заботиться о своем психоэмоциональном состоянии и теле», - дала рекомендации психолог.

Так же, как и при «постковидном синдроме» в борьбе с паническими атаками помогает общение.

«Если чувствуете, что сами не можете справиться, то найдите людей, которые уже справились и поговорите с ними. Так вы обретете уверенность и победите», - заключила эксперт.

Отметим, весной 2020 года в социальных сетях по всему миру начали создаваться группы поддержки, организованные людьми, переболевшими коронавирусной инфекцией в легкой или тяжелой форме и столкнувшимися с долгосрочными симптомами. Участники поддерживали друг друга, обменивались опытом. Подобные группы были созданы на многих языках и в разных странах.

Рабига Нурбай