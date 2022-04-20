Как бороться с бедностью и повысить доходы казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 1 млн казахстанцев имеют доход ниже прожиточного минимума. А уровень бедности, согласно международным рейтингам, хоть и снизился в 2021 году, но все же остается выше допандемического уровня. В связи с этим Глава государства поручил создать программу по повышению доходов населения, которая была презентована в Правительстве в начале марта т.г., однако, ее отправили на доработку. Что нужно предпринять, чтобы повысить реальные доходы населения, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

В каких регионах самые низкие зарплаты

На расширенном заседании Правительства Глава государства отметил, что около 1 млн граждан Казахстана имеют заработок ниже прожиточного минимума. Это каждый 20-й человек, который не имеет в своем кармане и 35 тысячи тенге в месяц. В связи с этим, Президент поручил Правительству создать программу повышения доходов населения до 2025 года.

Программу презентовали в Правительстве в начале марта этого года, однако, она была отправлена на доработку. И это неудивительно, потому как задача по борьбе с бедностью считается одной из самых трудных для любого государства в мире.

Программа по повышению доходов населения была разработана совместно с НПП «Атамекен».

Ее ключевыми инструментами обозначены увеличение занятости в промышленности и предпринимательстве за счет создания новых промышленных кластеров, обеспечение финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития МСБ вокруг крупных предприятий. Что касается повышения занятости в сфере АПК, предусмотрены меры по созданию домашних хозяйств, реализации инвестиционных проектов и расширению механизмов микрокредитования. При этом, стоит задача по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией.

Говоря о дисбалансах доходов, в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, в каких регионах люди получают самые высокие зарплаты. Лидерами по уровню заработной платы остаются нефтяные регионы: Атырауская область - 420,4 тыс. тенге в месяц, Мангистауская область - 382,4 тыс. тенге, г. Нур-Султан - 391,4 тыс. тенге, г. Алматы - 329,1 тыс. тенге.

В таблице представлена среднемесячная зарплата по регионам и как она менялась за последние 3 года.

Если анализировать зарплаты по сферам, то самая доходная – это сфера водного транспорта. Средняя зарплата здесь равна 890,7 тыс. тенге.

В таблице представлены данные о том, как менялась средняя зарплата казахстанцев с 2007 года.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников госорганизаций в сфере образования в 2020 году составила 171 600 тенге. Средняя заработная плата на госпредприятиях — 180 829 тенге.

Самые низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы отмечены в отраслях водоснабжения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 154,9 тыс. тенге и сельского, лесного и рыбного хозяйства – 167,5 тыс. (данные на 29 октября 2021 года).

Кроме того, в Минтруда сообщили, в каких сферах предпочитают работать казахстанцы в возрасте 15-28 лет.

«Можно отметить, что увеличение работающей молодежи наблюдается в таких сферах, как административное и вспомогательное обслуживание (+11 тыс человек), финансы и страхование (+8,9 тыс), профессиональная и научная деятельность (+7,7 тыс.), госуправление (+7,4 тыс.), а также искусство и развлечения (+4 тыс.)», - приводят данные в министерстве на сегодняшний день.

С 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы в Казахстане увеличится с 42,5 тыс. тенге до 60 тыс. тенге, но даже это, по мнению экспертов, всего лишь 21% от средней заработной платы, тогда, как в развитых странах МЗП от средней составляет 40%.

О том, что люди имеют низкие доходы, говорят и международные агентства. Например, Всемирный банк в своем последнем Докладе об экономике Европы и Центральной Азии отметил, что уровень бедности в Казахстане, хоть и снизился в 2021 году, все же остается очень низким и составляет $2,8. В России, например, $6.

Как бороться с бедностью в стране

По мнению казахстанских экспертов, проблема бедности и повышения доходов населения комплексная. Она сложная во всем мире и найти решение пытаются Нобелевские лауреаты. Это чтобы понимать на каком уровне сложности находится этот вопрос в мире.

В Казахстане одной из злободневных проблем остается неравное распределение доходов. По мнению казахстанского эксперта в области финансов Армана Бейсембаева, одно из средств в борьбе с неравным распределением дохода – это улучшение перераспределительной функции государства через налогообложение.

«Одним из инструментов перераспределения доходов является прогрессивная шкала доходов. То есть с богатых берется больше, с бедных - меньше, с очень бедных вообще ничего не берется. То, что берется у богатых перераспределяется бедным, тем самым повышая их доходы и как-то тогда выравнивается система. То есть полностью уравнять доходы – это значит все забирать у богатых и отдавать бедным – это почти невозможно. Потому как – это возврат в прошлое», - считает эксперт.

Генеральный директор Центра исследований прикладной экономики AERC Жаныбек Айгазин, напротив, отмечает, что такая мера имеет место быть.

«Прогрессивная шкала доходов – это экономическая мера, которая, в какой-то степени себя оправдывает в странах с развитым фискальным администрированием. Богатые платят за свое спокойствие. В том плане, что, если богатый хочет жить спокойно, чтобы в стране было меньше населения ниже черты бедности, которая прямо и косвенно может составлять угрозу ему или его семье, то это, так сказать, плата за это спокойствие. Конечно, здесь можно рассуждать о нравственности и моральной дилемме, однако, в экономике не должно быть эмоций», - считает Жаныбек Айгазин.

Вторым шагом, который обозначил финансовый эксперт Арман Бейсембаев, уход от нынешней экономической модели, развитие собственного производства и повышение производительности труда. По его мнению, нужно менять экономику и начинать нужно сразу и везде, от крупного к малому.

«Вообще я считаю, что экономическая модель, в которой мы жили последние 30 лет, полностью себя изжила и не работает. Нужно признать, что экономическая модель, где мы добываем из недр сырье, продаем его, как поставщики за инвалюту и покупаем на нее импорт, больше не обеспечивает нам рост доходов. На этапе, когда у нас наполнялся внутренний рынок, а он был пустой после развала Советского Союза, это работало. И это работало до определенного момента, точнее до 2013 года. В 2013 году стало понятно, что эта модель не обеспечивает нам достаточно высокий уровень жизни и нужные темпы роста. Но мы продолжаем в ней жить, накачивать экономику бюджетными деньгами. Выход здесь только один – конечно, отказываться от импорта ни в коем случае нельзя, но нужно развивать собственное производство и повышать производительность труда», - отметил финансовый аналитик.

Он уверен, что государство должно продолжить движение в сторону прозрачности и открытости.

«Государство должно отходить от патерналистской модели, где оно не отчитывается, куда распределяет нефтедоходы и налоги. Тот коллективный договор, который существовал между государством и населением с 1990-х годов претерпевает слом. Сейчас на наших глазах выстраивается новый общественный договор и какой он будет мы увидим с вами вместе», - считает эксперт.

Аналитик также считает, что необходимо изменить денежно-кредитную политику в сегодняшних непростых условиях, которые происходят во всем мире.

«Не может быть ипотечная программа под 2-3% годовых, когда официальная ставка Нацбанка 13,5%. Это очень сильно снижает эффективность денежно-кредитной политики. В итоге мы приходим к классическому моменту, когда государство меняет цифры в своих программах, пытаясь повысить доходы населения в количественном выражении, но в качественном выражении они не растут. Потому что, как только повышаются доходы, из-за того, что денежно-кредитная политика работает не очень эффективно, повышение пенсий, пособий и остального, автоматически отражается на росте цен на все остальное. Нельзя просто так взять и человеку, который получает 100 тысяч тенге, резко поднять зарплату до 150 тысяч тенге и ожидать, что это будет без последствий. Повышение зарплат отразится на повышении цен на ту же самую величину. В номинале зарплата выросла, а по покупательской способности она не растет. Ответ один – приводить в порядок денежно-кредитную политику», - выразил свое мнение эксперт.

Отметим, средняя заработная плата за март составила 275 тыс. тенге. В первом квартале 2021 года она была чуть выше 230 тыс. тенге. То есть к концу года она выросла примерно на 18%.

А цены выросли от 1,3% до 33,2% на отдельные товары и услуги.

Как раз об этом говорил и Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, на заседании Цифрового офиса Правительства в начале апреля т.г.

«Рост цен на продукты питания сводит на нет всю ту большую работу по повышению заработных плат, пенсий, социальных выплат, и в целом по увеличению доходов граждан, которая проводится Правительством по поручению Главы государства. Это вызывает справедливую критику со стороны населения. Акимам и министрам нужно уделять этому вопросу особое внимание», — подчеркнул Премьер.



Два вектора повышения собственных доходов

По мнению аналитика Армана Бейсембаева, есть два вектора в вопросе повышения своих доходов.

«Либо нужно расти по вертикали, то есть по карьерной лестнице. Либо нужно расти по горизонтали, то есть улучшать свои компетенции и навыки, чтобы становится конкурентоспособным специалистом, которому с каждым разом готовы платить все большую зарплату за его навыки», - посоветовал он.

Также, по мнению эксперта, чтобы ситуация улучшилась хотя бы через 5-10 лет, и доходы населения росли в долгосрочной перспективе, нужно вкладывать средства в науку, образование и человеческий капитал.

К слову, в нашей стране за последние два года финансирование науки увеличилось на 70%, однако это все еще мало и не доходит даже до 1%, тогда, как, например, Израиль тратит на науку 5% от своего ВВП. Глава государства поставил задачу довести финансирование науки до 1% от ВВП к 2025 году.

Генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин также считает, что для того, чтобы доходы населения росли, нужно вкладываться в человеческий капитал, в развитие предпринимательского духа.

«Нужна активация людей с точки зрения предпринимательства. Потому, что с каждым годом, вследствие научно-технического прогресса, работы для наемных занятых будет все меньше и меньше. Будет автоматизация производства и искусственный интеллект, многие профессии будут заменены робототизацией. Это выгоднее и дешевле с экономической точки зрения. Поэтому люди не должны бояться брать на себя ответственность и взращивать в себе предпринимательский дух, нарабатывать свои компетенции, иметь бизнес ориентированное сознание», - считает Жаныбек Айгазин.

Тем более, как отметил эксперт, сейчас государство оказывает поддержку. Об этом свидетельствуют цифры Министерства национальной экономики.

По их данным, в стране зарегистрировано свыше 1,4 млн действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. Динамика состояния развития МСП в период с 2015-2021 годы демонстрирует положительные результаты. Доля МСП в ВВП выросла на 7,9% и достигла 34,7%. Объем выпуска продукции МСП достиг 29,7 трлн тенге. Количество задействованных в МСП составляет 3,5 млн человек.

Тем не менее, Глава государства заявил о том, что МСП нуждается в особой поддержке. Сенат же считает, что есть проблемы в кредитовании МСБ. Подходы к решению этих проблем мы должны будем увидеть в новой программе по повышению доходов населения.

Нужно отметить, что Правительство планирует связать рост экономики Казахстана с доходами граждан. Основные расходы нацпроектов – более 11 трлн тенге – приходятся на индустриально-инновационное развитие. Определены ключевые задачи – технологическая модернизация предприятий в обрабатывающей промышленности, увеличение объёмов производства и расширение перечня выпускаемых товаров. И если все планы получится реализовать, в рамках реализации национальных проектов, программы повышения доходов населения появится более 2 млн новых рабочих мест. При этом реальные денежные доходы населения вырастут на 27,1% относительно 2019 года.

Рабига Нурбай