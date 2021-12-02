Как благоустроят территорию озера Сайран в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Ауэзовского района Алматы Сайран Сайфеденов рассказал, какие работы проводились по благоустройству территории озера Сайран и как она будет развиваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Озеро Сайран является центром притяжения в летний период. Нами обслуживается западный берег озера, около 10 гектаров земли. У нас там работает подрядная организация. Есть спортивные, футбольные площадки, зеленые зоны. Места для отдыха. Но этого недостаточно. В 2020 году в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости» нами были реализованы два небольших проекта. Отремонтировали лестничные ступеньки с проспекта Абая вниз до Сайрана и установили скамейки по Большой Алматинке. Также ниже Сайрана в районе «Тастака» был пустырь в сторону проспекта Райымбека. Тот участок мы тоже благоустроили, установили освещение, скамейки, игровые площадки», - сказал аким района в ходе брифинга РСК.

Он отметил, что управление зеленой экономики города разрабатывает проектно-сметную документацию благоустройства прибрежной зоны озера Сайран. Ориентировочный срок завершения - март 2022 года.

«После этого будет прохождение государственной экспертизы и реализация данного проекта. По данному проекту предусматривается создание современного общественного пространства, пешеходной и спортивной зон, также предусмотрены берегозащитные мероприятия озера и русла реки для обеспечения стабильности работы пляжа и рекреационной зоны. Пока ждем выхода государственной экспертизы, завершения проектно-сметной документации. Считаю, что после этого западный и восточный берег озера полностью преобразится. Будем ждать следующий год», - ответил аким района.

Напомним, весной этого года акимат Алматы презентовал планы на 2021-2022 годы по благоустройству прилегающей территории озера Сайран.