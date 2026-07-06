Как безработным в Шымкенте бесплатно освоить профессию и получать стипендию

Жители города могут бесплатно освоить востребованные профессии и получать во время учебы более 43 тыс. тенге ежемесячно. Прием документов на новый поток начнется с 1 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

В управлении занятости и соцзащиты Шымкента сообщили о выделении дополнительных 190 мест для бесплатного профессионального обучения. Всего в этом году новые специальности освоят 610 жителей города, 420 из них уже проходят подготовку на курсах.

Региональная комиссия по занятости утвердила список учебных заведений и распределила квоты по востребованным на рынке труда направлениям:

оператор вязальных машин — 70 мест;

швея — 35 мест;

парикмахер-стилист — 20 мест;

визажист — 15 мест;

повар — 15 мест;

кондитер — 10 мест;

бухгалтер-кассир — 10 мест;

оператор ЭВМ — 10 мест;

помощник воспитателя — пять мест.

Обучение рассчитано на три месяца. Первый месяц займет теория, следующие два — производственная практика. На протяжении всего курса участникам программы будут ежемесячно выплачивать стипендию в размере 43 574 тенге.

После окончания обучения выпускники получат сертификаты установленного образца, которые помогут при трудоустройстве.

Условия участия и список документов

Подать заявку могут жители Шымкента, зарегистрированные в качестве безработных. Для получения направления в карьерный центр необходимо подготовить:

удостоверение личности;

медицинскую справку по форме № 075;

документ об образовании (при наличии);

20-значный банковский счет (IBAN) для перечисления стипендии.

Выбрать специальность и учебное заведение можно самостоятельно при обращении в карьерные центры:

Абайский и район Туран — улица Аргынбекова, 243/3;

Каратауский и Енбекшинский районы — микрорайон Астана, 106;

Аль-Фарабийский район — проспект Тауке хана, 6.

Сколько безработных в Шымкенте

По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале этого года в Шымкенте насчитывалось 22,3 тысячи безработных. Уровень безработицы составил 4,6%. При этом на 1 июня в органах занятости официально были зарегистрированы 10 139 человек. Средняя зарплата в Шымкенте на крупных и средних предприятиях сейчас составляет 350 374 тенге. За год в номинальном выражении она выросла на девять процентов.

Напомним, получить статус безработного в Казахстане можно онлайн через портал Enbek.kz. Если в течение трех рабочих дней система не подберет подходящую вакансию, статус присвоят автоматически. После этого становятся доступны меры господдержки, включая молодежную практику, социальные, общественные работы и профессиональное обучение.