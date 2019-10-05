Как Бекзат Саттарханов в финале Олимпиады-2000 выступал в майке Ермахана Ибраимова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в широкий прокат вышел фильм об известном боксере Бекзате Саттарханове «Бекзат», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Олимпийский чемпион-2000 в Сиднее по боксу прожил короткую, но яркую жизнь. Он в 20 лет стал чемпионом, а спустя три месяца после победы на Олимпиаде погиб в автокатастрофе.

Автобиографическая драма рассказывает историю жизни самого боксера. В картине зрители могут увидеть и эпизод с участием другого олимпийского чемпиона того года Ермахана Ибраимова.

Одной из интересных сцен в фильме является диалог между Бекзатом и Ермаханом. Накануне финала в Сиднее Бекзат узнает, что Ермахан Ибраимов, который также будет боксировать за «золото», планирует вступать в синей майке.

«Ермахан ага, вы оказывается будете выступать в синей майке, можно я надену вашу красную в финале?», - с вопросом обращается Бекзат.