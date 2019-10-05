Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:31
-
-
вчера 19:05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Как Бекзат Саттарханов в финале Олимпиады-2000 выступал в майке Ермахана Ибраимова
5 Октября 2019 10:35
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в широкий прокат вышел фильм об известном боксере Бекзате Саттарханове «Бекзат», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме
Олимпийский чемпион-2000 в Сиднее по боксу прожил короткую, но яркую жизнь. Он в 20 лет стал чемпионом, а спустя три месяца после победы на Олимпиаде погиб в автокатастрофе.
Автобиографическая драма рассказывает историю жизни самого боксера. В картине зрители могут увидеть и эпизод с участием другого олимпийского чемпиона того года Ермахана Ибраимова.
Одной из интересных сцен в фильме является диалог между Бекзатом и Ермаханом. Накануне финала в Сиднее Бекзат узнает, что Ермахан Ибраимов, который также будет боксировать за «золото», планирует вступать в синей майке.
«Ермахан ага, вы оказывается будете выступать в синей майке, можно я надену вашу красную в финале?», - с вопросом обращается Бекзат.
«А зачем тебе это, она же для тебя большая?», - спрашивает Ермахан.В ответ Бекзат добавил, что хочет также стать таким же чемпионом, как он и в качестве приметы, хочет выступить в ней. «Хорошо, но смотри, главное, чтобы перед майкой потом не стыдился, ты должен выиграть», - подшутил Ермахан.После показа фильма сам Ермахан Ибраимов подтвердил эту сцену.«Да, действительно было так. Он в финале выступал в моей майке. Но в фильме режиссеры эту сцену показали чуть по другому. Здесь же все-таки присутствует художественность. Но фильм мне понравился. Все актеры хорошо сыграли, в том числе и актёр, исполнивший мою роль. Советую всем посмотреть этот фильм», - сказал Ермахан Ибраимов.Отметим, в Алматы накануне прошёл закрытый показ фильма «Бекзат», который был снят по заказу Агентства «Хабар». На мероприятие были приглашены заслуженные тренеры и ветераны бокса, как Ермахан Ибраимов, Марат Мазимбаев, Серик Конакбаев, Виктор Демьяненко и другие.Главным героем картины стал молодой актер Самат Азимкулов, который является дважды чемпионом Казахстана по кикбоксингу. Режиссером выступил Мурат Бидосов, сценаристом - Сержан Закерулы.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- «GGG, алға!» - юные карагандинские спортсмены провели флешмоб в поддержку Головкина
- Головкин сделал финальное заявление перед боем за два титула чемпиона мира
- Премьер-лига Karate 1: Дархан Асадилов сразится за бронзовую медаль
- «Золото» Кубка мира по кикбоксингу завоевал павлодарский полицейский
- Турнир по бильярду среди СМИ памяти Шерхана Муртазы прошел в Алматы
- Казахстанская фигуристка Турсынбаева выиграла первую медаль в этом сезоне
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047