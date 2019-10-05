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Как Бекзат Саттарханов в финале Олимпиады-2000 выступал в майке Ермахана Ибраимова

5 Октября 2019 10:35
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Как Бекзат Саттарханов в финале Олимпиады-2000 выступал в майке Ермахана Ибраимова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в широкий прокат вышел фильм об известном боксере Бекзате Саттарханове «Бекзат», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Закрытый показ фильма о Бекзате Саттарханове состоялся в Алматы

Олимпийский чемпион-2000 в Сиднее по боксу прожил короткую, но яркую жизнь. Он в 20 лет стал чемпионом, а спустя три месяца после победы на Олимпиаде погиб в автокатастрофе.

Автобиографическая драма рассказывает историю жизни самого боксера. В картине зрители могут увидеть и эпизод с участием другого олимпийского чемпиона того года Ермахана Ибраимова.
Одной из интересных сцен в фильме является диалог между Бекзатом и Ермаханом. Накануне финала в Сиднее Бекзат узнает, что Ермахан Ибраимов, который также будет боксировать за «золото», планирует вступать в синей майке.
«Ермахан ага, вы оказывается будете выступать в синей майке, можно я надену вашу красную в финале?», - с вопросом обращается Бекзат.
«А зачем тебе это, она же для тебя большая?», - спрашивает Ермахан.В ответ Бекзат добавил, что хочет также стать таким же чемпионом, как он и в качестве приметы, хочет выступить в ней. «Хорошо, но смотри, главное, чтобы перед майкой потом не стыдился, ты должен выиграть», - подшутил Ермахан.После показа фильма сам Ермахан Ибраимов подтвердил эту сцену.«Да, действительно было так. Он в финале выступал в моей майке. Но в фильме режиссеры эту сцену показали чуть по другому. Здесь же все-таки присутствует художественность. Но фильм мне понравился. Все актеры хорошо сыграли, в том числе и актёр, исполнивший мою роль. Советую всем посмотреть этот фильм», - сказал Ермахан Ибраимов.Отметим, в Алматы накануне прошёл закрытый показ фильма «Бекзат», который был снят по заказу Агентства «Хабар». На мероприятие были приглашены заслуженные тренеры и ветераны бокса, как Ермахан Ибраимов, Марат Мазимбаев, Серик Конакбаев, Виктор Демьяненко и другие.Главным героем картины стал молодой актер Самат Азимкулов, который является дважды чемпионом Казахстана по кикбоксингу. Режиссером выступил Мурат Бидосов, сценаристом - Сержан Закерулы.
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Ключевые слова: Спорт,
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Еламан Турысбеков

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