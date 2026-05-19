Как банки проверяют бизнес при подключении рассрочки

Банки в Казахстане используют многоуровневую систему оценки бизнеса при подключении рассрочки и кредитных продуктов, передает Kazinform.

Проверка охватывает как этап начала сотрудничества, так и дальнейшее сопровождение клиента, включая анализ операций и мониторинг рисков. Об этом говорится в ответе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Проверка «на входе»: кто получает доступ к финансированию

Как пояснили в Агентстве, уже на этапе установления деловых отношений банки обязаны проводить процедуру надлежащей проверки клиента в рамках законодательства о противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Речь идет не только о формальной идентификации клиента и его бенефициарных собственников. Финансовые организации также определяют цели и характер будущего сотрудничества, а кроме того — оценивают происхождение денежных средств, с которыми работает бизнес.

Параллельно банк формирует первичное понимание компании: изучаются регистрационные и учредительные документы, структура собственности, финансовое состояние, налоговая дисциплина, кредитная история, обороты по счетам и возможные задолженности.

Как формируется профиль клиента

После первичной проверки банк переходит к формированию риск-профиля клиента. В Агентстве отмечают, что применяется риск-ориентированный подход, при котором все компании распределяются по уровням риска.

От этого напрямую зависит, насколько глубоко и часто будет проводиться контроль. В более рискованных случаях усиливается мониторинг операций и чаще обновляется информация о клиенте.

При этом банки сопоставляют фактическое поведение компании по счетам с тем, как она заявляет свою деятельность. Если появляются отклонения, это становится основанием для дополнительного анализа.

Как банки отслеживают операции

Во время обслуживания клиентов банки осуществляют непрерывный мониторинг операций.

В рамках этого процесса выявляются:

нетипичные операции;

экономически необоснованные транзакции;

подозрительные финансовые схемы;

признаки фиктивной деятельности или мошенничества.

Для этого применяются автоматизированные системы мониторинга, сценарные модели анализа и внутренние антифрод-инструменты.

Единая система контроля на весь период работы с клиентом

Как подчеркнули в Агентстве, все эти механизмы объединены в единую систему внутреннего контроля банка. Она охватывает полный цикл взаимодействия — от начала сотрудничества до его завершения.

В нее входят процедуры управления рисками, мониторинг операций и контроль комплаенс-, операционных и репутационных рисков.

В Агентстве также отметили, что вопросы, касающиеся конкретных бизнес-процессов между банками и компаниями (включая порядок перечисления средств и уведомления по каждой оформленной рассрочке или кредиту), относятся к компетенции самих банков второго уровня.

Напомним, постановлением АРРФР от 10 апреля 2026 года утверждены Правила осуществления ликвидации банков, принудительного прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов РК, а также требования к работе ликвидкомиссий.