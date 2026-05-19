Как банки проверяют бизнес при подключении рассрочки
Банки в Казахстане используют многоуровневую систему оценки бизнеса при подключении рассрочки и кредитных продуктов, передает Kazinform.
Проверка охватывает как этап начала сотрудничества, так и дальнейшее сопровождение клиента, включая анализ операций и мониторинг рисков. Об этом говорится в ответе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Проверка «на входе»: кто получает доступ к финансированию
Как пояснили в Агентстве, уже на этапе установления деловых отношений банки обязаны проводить процедуру надлежащей проверки клиента в рамках законодательства о противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Речь идет не только о формальной идентификации клиента и его бенефициарных собственников. Финансовые организации также определяют цели и характер будущего сотрудничества, а кроме того — оценивают происхождение денежных средств, с которыми работает бизнес.
Параллельно банк формирует первичное понимание компании: изучаются регистрационные и учредительные документы, структура собственности, финансовое состояние, налоговая дисциплина, кредитная история, обороты по счетам и возможные задолженности.
Как формируется профиль клиента
После первичной проверки банк переходит к формированию риск-профиля клиента. В Агентстве отмечают, что применяется риск-ориентированный подход, при котором все компании распределяются по уровням риска.
От этого напрямую зависит, насколько глубоко и часто будет проводиться контроль. В более рискованных случаях усиливается мониторинг операций и чаще обновляется информация о клиенте.
При этом банки сопоставляют фактическое поведение компании по счетам с тем, как она заявляет свою деятельность. Если появляются отклонения, это становится основанием для дополнительного анализа.
Как банки отслеживают операции
Во время обслуживания клиентов банки осуществляют непрерывный мониторинг операций.
В рамках этого процесса выявляются:
- нетипичные операции;
- экономически необоснованные транзакции;
- подозрительные финансовые схемы;
- признаки фиктивной деятельности или мошенничества.
Для этого применяются автоматизированные системы мониторинга, сценарные модели анализа и внутренние антифрод-инструменты.
Единая система контроля на весь период работы с клиентом
Как подчеркнули в Агентстве, все эти механизмы объединены в единую систему внутреннего контроля банка. Она охватывает полный цикл взаимодействия — от начала сотрудничества до его завершения.
В нее входят процедуры управления рисками, мониторинг операций и контроль комплаенс-, операционных и репутационных рисков.
В Агентстве также отметили, что вопросы, касающиеся конкретных бизнес-процессов между банками и компаниями (включая порядок перечисления средств и уведомления по каждой оформленной рассрочке или кредиту), относятся к компетенции самих банков второго уровня.
