    Как банки проверяют бизнес при подключении рассрочки

    Банки в Казахстане используют многоуровневую систему оценки бизнеса при подключении рассрочки и кредитных продуктов, передает Kazinform.

    Проверка охватывает как этап начала сотрудничества, так и дальнейшее сопровождение клиента, включая анализ операций и мониторинг рисков. Об этом говорится в ответе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. 

     

    Проверка «на входе»: кто получает доступ к финансированию

    Как пояснили в Агентстве, уже на этапе установления деловых отношений банки обязаны проводить процедуру надлежащей проверки клиента в рамках законодательства о противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

    Речь идет не только о формальной идентификации клиента и его бенефициарных собственников. Финансовые организации также определяют цели и характер будущего сотрудничества, а кроме того — оценивают происхождение денежных средств, с которыми работает бизнес.

    Параллельно банк формирует первичное понимание компании: изучаются регистрационные и учредительные документы, структура собственности, финансовое состояние, налоговая дисциплина, кредитная история, обороты по счетам и возможные задолженности.

    Как формируется профиль клиента

    После первичной проверки банк переходит к формированию риск-профиля клиента. В Агентстве отмечают, что применяется риск-ориентированный подход, при котором все компании распределяются по уровням риска.

    От этого напрямую зависит, насколько глубоко и часто будет проводиться контроль. В более рискованных случаях усиливается мониторинг операций и чаще обновляется информация о клиенте.

    При этом банки сопоставляют фактическое поведение компании по счетам с тем, как она заявляет свою деятельность. Если появляются отклонения, это становится основанием для дополнительного анализа.

    Как банки отслеживают операции

    Во время обслуживания клиентов банки осуществляют непрерывный мониторинг операций.

    В рамках этого процесса выявляются:

    • нетипичные операции;
    • экономически необоснованные транзакции;
    • подозрительные финансовые схемы;
    • признаки фиктивной деятельности или мошенничества.

    Для этого применяются автоматизированные системы мониторинга, сценарные модели анализа и внутренние антифрод-инструменты.

    Единая система контроля на весь период работы с клиентом

    Как подчеркнули в Агентстве, все эти механизмы объединены в единую систему внутреннего контроля банка. Она охватывает полный цикл взаимодействия — от начала сотрудничества до его завершения.

    В нее входят процедуры управления рисками, мониторинг операций и контроль комплаенс-, операционных и репутационных рисков.

    В Агентстве также отметили, что вопросы, касающиеся конкретных бизнес-процессов между банками и компаниями (включая порядок перечисления средств и уведомления по каждой оформленной рассрочке или кредиту), относятся к компетенции самих банков второго уровня.

    Напомним, постановлением АРРФР от 10 апреля 2026 года утверждены Правила осуществления ликвидации банков, принудительного прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов РК, а также требования к работе ликвидкомиссий.

    Адиль Нуртазин
