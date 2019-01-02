Как археологические раскопки помогают восстановить неизвестную историю Казахстана

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Проведение археологических раскопок помогает восстановить и сохранить неизвестную древнюю историю Казахстана, о которой не сохранилось письменных источников. Древние курганы могут не только рассказать о культуре племен, живших на территории Казахстана тысячи лет назад, но и раскрыть тайну, кем были и откуда пришли предки нынешних казахов. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор Центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия управления культуры, архивов и документации Актюбинской области Аслан Мамедов.

- Аслан Маликович, как в результате археологических раскопок ученые могут восстановить историю древнего Казахстана?

- Археологическая наука помогает восстановить дописьменную историю человечества. Сохранилось мало письменных источников о народах, племенах, проживавших на территории Казахстана в эпоху раннего железа, но есть много памятников археологии, которые могут рассказать, кто проживал на данной территории, откуда пришли эти племена.







Я считаю, что нашему народу надо знать свою историю, ведь большая часть населения не имеет представления, как зарождалась кочевая культура, как появился казахский этнос, и что мы имеем более древние корни, чем нам кажется. О необходимости духовного возрождения говорит и Президент страны Нурсултан Назарбаев.

К примеру, нет письменных источников, откуда появилось древнее население Актюбинской области эпохи ранних кочевников. А во время проведения археологических раскопок мы находим доказательства гипотез. Так, раньше считалось, что культура населения Западного Казахстана эпохи ранних кочевников ведет начало от бронзового века. Однако проведенные в 80-90-х годах и раскопки нашего времени показывают, что в конце VI-V веков на территорию Актюбинской области пришло кочевое население, в основном с территории Приаралья. Видимо, часть сакских племен после боевых столкновений с персидскими войсками мигрировала на север. Существует гипотеза, что скифы проникли на территорию нынешней Актюбинской области из Средней Азии.

- Имели ли древние кочевники Казахстана единую культуру согласно археологическим раскопкам?

- Конечно, большинство кочевых культур степной Евразии, в том числе и Казахстана, имеет много общего. Это особенно ярко выражается в скифо-сакской триаде, а именно в вооружении, в предметах конской фурнитуры и зверином стиле. Но несмотря на это, внутри Казахстана выделяются историко-культурные регионы. Например, в большей части Западного Казахстана сформировалась иная культура, которую отличают погребальная обрядность и предметы материальной культуры.











- Когда появилась культура кочевничества древних народов Казахстана?

- Система кочевания на территории нашей страны появилась около 2 тысяч лет назад, в раннем железном веке. В это время на мировую «сцену» выходит всадник как боевая единица. Всадничество зародилось тоже около 2 тысяч лет назад. Для кочевника, для которого боевой конь в древности играл немаловажную роль, первостепенной задачей являлось управление им. Археологами на основе анализа предметов конского снаряжения было отмечено, что кочевники постоянно совершенствовали способы управления конем и предметы конской сбруи. Так, при раскопках в Актюбинской области были найдены разнообразные удила и подпружные пряжки, которые должны были способствовать надежному управлению конем.

- Насколько изучены археологические памятники Актюбинской области?

- Изучение Актюбинской области имеет вековую историю. Самые первые раскопки на территории области были проведены на памятниках, расположенных к северу от города Актобе еще в начале XX века по инициативе Жозефа-Антуана Кастанье. Но несмотря на это, большая часть региона изучена слабо (то есть раскопочными исследованиями охвачена не вся область), хотя археологическими разведками осмотрена практически вся область. Хорошо изучены в ходе археологических раскопок объекты Мартукского, Алгинского и Хобдинского районов, остальная часть области, а это еще 9 районов, не изучена. То есть в целом по области проведена археологическая разведка, но необходимо также тематическое исследование.







И, наоборот, обстоит дело с изучением памятников этнографии (мечети, мавзолеи, кулпытасы и другое). Более или менее под руководством Серика Ажигали и Рахима Бекназарова исследованы памятники этнографии в южных районах области. Такие районы, как Уилский, Темирский, Хобдинский, Мартукский и Каргалинский, слабо изучены.

- Учеными Актюбинской области в последнее время акцентируется внимание и на выявление памятников гуннов...

- Целенаправленные поиски их археологических памятников позволили выявить более сотни могильников. Картографирование показало, что большинство из них располагается на водоразделах рек Уилского, Хобдинского, Темирского и Айтекебийского районов и образует широкую полосу, тянущуюся от восточных до западных границ Актюбинской области.











Для исследования истории гуннов не нужно создавать отдельный центр, но можно использовать ресурсы областного историко-краеведческого музея и нашего центра. Сейчас же главное - это акцентировать внимание на изучение кочевнических памятников и их пропаганду. А для этого нужны, в первую очередь, финансовые средства. После изучения памятников можно создавать музеи под открытым небом или парки в черте города Актобе, где жители и туристы могли бы познакомиться с богатой историей и культурой древних народов Казахстана.

- Спасибо за интервью!