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Как археологические раскопки помогают восстановить неизвестную историю Казахстана

2 Января 2019 10:35 55
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Как археологические раскопки помогают восстановить неизвестную историю Казахстана

  АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Проведение археологических раскопок помогает восстановить и сохранить неизвестную древнюю историю Казахстана, о которой не сохранилось письменных источников. Древние курганы могут не только рассказать о культуре племен, живших на территории Казахстана тысячи лет назад, но и раскрыть тайну, кем были и откуда пришли предки нынешних казахов. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор Центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия управления культуры, архивов и документации Актюбинской области Аслан Мамедов.

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- Аслан Маликович, как в результате археологических раскопок ученые могут восстановить историю древнего Казахстана?

- Археологическая наука помогает восстановить дописьменную историю человечества. Сохранилось мало письменных источников о народах, племенах, проживавших на территории Казахстана в эпоху раннего железа, но есть много памятников археологии, которые могут рассказать, кто проживал на данной территории, откуда пришли эти племена.


Как археологические раскопки помогают восстановить неизвестную историю Казахстана 

Я считаю, что нашему народу надо знать свою историю, ведь большая часть населения не имеет представления, как зарождалась кочевая культура, как появился казахский этнос, и что мы имеем более древние корни, чем нам кажется. О необходимости духовного возрождения говорит и Президент страны Нурсултан Назарбаев.

К примеру, нет письменных источников, откуда появилось древнее население Актюбинской области эпохи ранних кочевников. А во время проведения археологических раскопок мы находим доказательства гипотез. Так, раньше считалось, что культура населения Западного Казахстана эпохи ранних кочевников ведет начало от бронзового века. Однако проведенные в 80-90-х годах и раскопки нашего времени показывают, что в конце VI-V веков на территорию Актюбинской области пришло кочевое население, в основном с территории Приаралья. Видимо, часть сакских племен после боевых столкновений с персидскими войсками мигрировала на север. Существует гипотеза, что скифы проникли на территорию нынешней Актюбинской области из Средней Азии.

- Имели ли древние кочевники Казахстана единую культуру согласно археологическим раскопкам?

- Конечно, большинство кочевых культур степной Евразии, в том числе и Казахстана, имеет много общего. Это особенно ярко выражается в скифо-сакской триаде, а именно в вооружении, в предметах конской фурнитуры и зверином стиле. Но несмотря на это, внутри Казахстана выделяются историко-культурные регионы. Например, в большей части Западного Казахстана сформировалась иная культура, которую отличают погребальная обрядность и предметы материальной культуры.

Как археологические раскопки помогают восстановить неизвестную историю Казахстана


Как археологические раскопки помогают восстановить неизвестную историю Казахстана 

- Когда появилась культура кочевничества древних народов Казахстана?

- Система кочевания на территории нашей страны появилась около 2 тысяч лет назад, в раннем железном веке. В это время на мировую «сцену» выходит всадник как боевая единица. Всадничество зародилось тоже около 2 тысяч лет назад. Для кочевника, для которого боевой конь в древности играл немаловажную роль, первостепенной задачей являлось управление им. Археологами на основе анализа предметов конского снаряжения было отмечено, что кочевники постоянно совершенствовали способы управления конем и предметы конской сбруи. Так, при раскопках в Актюбинской области были найдены разнообразные удила и подпружные пряжки, которые должны были способствовать надежному управлению конем.

- Насколько изучены археологические памятники Актюбинской области?

- Изучение Актюбинской области имеет вековую историю. Самые первые раскопки на территории области были проведены на памятниках, расположенных к северу от города Актобе еще в начале XX века по инициативе Жозефа-Антуана Кастанье. Но несмотря на это, большая часть региона изучена слабо (то есть раскопочными исследованиями охвачена не вся область), хотя археологическими разведками осмотрена практически вся область. Хорошо изучены в ходе археологических раскопок объекты Мартукского, Алгинского и Хобдинского районов, остальная часть области, а это еще 9 районов, не изучена. То есть в целом по области проведена археологическая разведка, но необходимо также тематическое исследование.

Как археологические раскопки помогают восстановить неизвестную историю Казахстана 
Как археологические раскопки помогают восстановить неизвестную историю Казахстана 

И, наоборот, обстоит дело с изучением памятников этнографии (мечети, мавзолеи, кулпытасы и другое). Более или менее под руководством Серика Ажигали и Рахима Бекназарова исследованы памятники этнографии в южных районах области. Такие районы, как Уилский, Темирский, Хобдинский, Мартукский и Каргалинский, слабо изучены.

- Учеными Актюбинской области в последнее время акцентируется внимание и на выявление памятников гуннов...

- Целенаправленные поиски их археологических памятников позволили выявить более сотни могильников. Картографирование показало, что большинство из них располагается на водоразделах рек Уилского, Хобдинского, Темирского и Айтекебийского районов и образует широкую полосу, тянущуюся от восточных до западных границ Актюбинской области.

Как археологические раскопки помогают восстановить неизвестную историю Казахстана 
Как археологические раскопки помогают восстановить неизвестную историю Казахстана 
Как археологические раскопки помогают восстановить неизвестную историю Казахстана

Для исследования истории гуннов не нужно создавать отдельный центр, но можно использовать ресурсы областного историко-краеведческого музея и нашего центра. Сейчас же главное - это акцентировать внимание на изучение кочевнических памятников и их пропаганду. А для этого нужны, в первую очередь, финансовые средства. После изучения памятников можно создавать музеи под открытым небом или парки в черте города Актобе, где жители и туристы могли бы познакомиться с богатой историей и культурой древних народов Казахстана.

- Спасибо за интервью!

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, История Казахстана,
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Автор:

Самал Ендибаева

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