Как Алматы готовится к Новому году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как Алматы готовится к празднованию Нового года, рассказал руководитель управления культуры города Эрнар Курмашев, передает корреспондентов МИА «Казинформ».

«Мы сейчас плотно занимаемся новогодним оформлением. Мы разработали единый брендбук, это технический документ, который будет предоставлен всем, кто будет заниматься оформлением. Мы максимально хотим оформить не только центр, но и отдаленные районы», - сказал Эрнар Курмашев на заседании общественного совета.

По его словам, в этом году те улицы, которые никогда не украшались для Нового года, получат свое оформление.

«Это будет хорошее распределение, по дизайну все очень классно получилось. По поводу новогодних площадок - здесь полицентричность тоже предусмотрена, мы создали 8 площадок. На каждой площадке будет елка, шоу-программа. Чтобы получить новогоднее настроение, жителям района не надо будет ехать через весь город в центр. На старой площади будет основная елка. Мы ее зажжем 18 декабря», - отметил спикер.