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Как Алматы готовится к Новому году

8 Ноября 2019 17:22
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Как Алматы готовится к Новому году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как Алматы готовится к празднованию Нового года, рассказал руководитель управления культуры города Эрнар Курмашев, передает корреспондентов МИА «Казинформ».

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«Мы сейчас плотно занимаемся новогодним оформлением. Мы разработали единый брендбук, это технический документ, который будет предоставлен всем, кто будет заниматься оформлением. Мы максимально хотим оформить не только центр, но и отдаленные районы», - сказал Эрнар Курмашев на заседании общественного совета.

По его словам, в этом году те улицы, которые никогда не украшались для Нового года, получат свое оформление.

«Это будет хорошее распределение, по дизайну все очень классно получилось. По поводу новогодних площадок - здесь полицентричность тоже предусмотрена, мы создали 8 площадок. На каждой площадке будет елка, шоу-программа. Чтобы получить новогоднее настроение, жителям района не надо будет ехать через весь город в центр. На старой площади будет основная елка. Мы ее зажжем 18 декабря», - отметил спикер.

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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