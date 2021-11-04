+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -13 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как алматинский бизнес будет работать в «желтой» зоне

4 Ноября 2021 14:47
Поделиться:
Как алматинский бизнес будет работать в «желтой» зоне

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы находится в «желтой» зоне по распространению коронавируса. Какие ограничения действуют на сегодня, рассказала заместитель директора Палаты предпринимателей города Салтанат Лесбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
65% взрослого населения Узбекистана получили первую дозу вакцины от COVID-19
Казахстанцам с «синим» статусом могут запретить посещение ТРЦ в будние дни Фейк: «COVID-19 – это отравление фосгеном» В США обнаружили новое антитело для эффективной нейтрализации COVID-19 и его вариантов

В ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций спикер отметила, что благодаря улучшению эпидобстановки предприниматели Алматы смогут работать с меньшими ограничениями. По ее данным, в городе действуют следующие ограничения:

объекты общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни при заполняемости до 50%, не более 60 мест; фудкорты при заполняемости до 20%, но не более 30 мест; банкетные залы для проведения поминок при заполняемости не более 30% и при обеспечении площади не менее четырех квадратных метров на одного человека, но не более 50 человек - по сравнению с «красной» зоной заполняемость увеличена до 10 человек;

проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) и ночные клубы - при заполняемости до 50%, не более 70 мест - по сравнению с «красной» зоной заполняемость увеличена до 20 человек;

театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии - заполняемость увеличена от 30% до 40%;

межобластные нерегулярные (туристические) перевозки, городские нерегулярные (туристические) перевозки - количество пассажиров увеличено с 15 до 25 человек;

бильярдные, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше), боулинг, караоке, лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, детские развлекательные центры (крытые) площадью до 1000 квадратных метров включительно, букмекерские конторы - заполняемость в процентном соотношении увеличена до 50%, а количество человек - до 50;

детские развлекательные центры (крытые) площадью свыше 1000 кв. метров могут теперь принять до 100 человек;

конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, то есть на 20 мест больше, чем в «красной» зоне;

выставки - заполняемость увеличена с 200 до 300 человек;

марафоны (на открытом воздухе) - посещаемость увеличена с 500 до 800 человек;

спортивные мероприятия со зрителями - при заполняемости не более 70%, на 20% больше, чем в «красной» зоне;

религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях) - заполняемость увеличили на 10%, то есть до 30%.

Салтанат Лесбаева призвала бизнес-сообщество мегаполиса организовывать свою деятельность в соответствии с постановлением. Кроме того, очень важным является ответственное отношение к работе в рамках проекта Ashyq.

По данным спикера, в Алматы насчитываются 23 214 участников проекта, за несколько месяцев их количество увеличилось в 13 раз. Наибольшая популярность Ashyq наблюдается среди объектов общественного питания, салонов красоты, парикмахерских, рынков, ТРЦ, объектов образования.

В Алматы лидерами проекта являются 479 объектов. За весь период 3044 участника исключены из проекта за нулевые чекины по результатам двухнедельной выгрузки.

Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Алматы   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
65% взрослого населения Узбекистана получили первую дозу вакцины от COVID-19
Казахстанцам с «синим» статусом могут запретить посещение ТРЦ в будние дни
Фейк: «COVID-19 – это отравление фосгеном»
В США обнаружили новое антитело для эффективной нейтрализации COVID-19 и его вариантов
Популярное
1 Отсидевший в тюрьме невиновный мужчина вышел на свободу в ВКО
2 Закладчика «синтетики» задержали в элитном ЖК Нур-Султана
3 Мужчина продал взятое напрокат авто в Нур-Султане
4 3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау
5 Три тонны рыбы изъяли у водителя «Газели» в Алматинской области
6 Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
Читайте также
Фейк: «COVID-19 – это отравление фосгеном»
Какие места посещают алматинцы с «красным» статусом
Отсидевший в тюрьме невиновный мужчина вышел на свободу в ВКО
Закладчика «синтетики» задержали в элитном ЖК Нур-Султана
Мужчина продал взятое напрокат авто в Нур-Султане
3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау
Три тонны рыбы изъяли у водителя «Газели» в Алматинской области
Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив