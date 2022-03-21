Как алматинцы празднуют Наурыз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Алматы с размахом отмечают национальный праздник Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На главную площадь мегаполиса - «Астана» вышли тысячи человек, чтобы насладиться выступлениями отечественных артистов, поучаствовать в национальных состязаниях, увидеть театральные постановки и шоу.

Праздник начался с поздравления Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В своем выступлении Президент заявил , что впереди казахстанцев ждут масштабные реформы, строительство Нового Казахстана.

На главной сцене зрители увидели театрализованное шоу с использованием различных музыкальных инструментов – кобыза, барабанов и даулпазов для демонстрации богатства, самобытности и уникальности казахской культуры.



Наряду с театральными постановками были представлены ретромотивы, а также современные композиции. Детский хор «Бозторғай» исполнил песню «Мир во всем мире» на казахском и русском языках, написанную специально к Наурыз.

Переполнены также пешеходные улицы Панфилова и Жибек жолы. Здесь расставлены стилизованные юрты, организованы ярмарка ремесленников, аллея рестораторов, выставки художников и детские зоны.

Кроме того, концертной программой на небольшой импровизированной сцене на Арбате перед собравшимися выступают известные певцы, танцевальные и этнокультурные ансамбли.

Солнечная погода радует своим теплом. Некоторые жители вышли на прогулку в национальных костюмах, с собаками. Также для горожан организованы праздничные угощения.

В городе все еще продолжаются спортивные игры. Все желающие могут поучаствовать в перетягивании каната, поднятии гири и барана, казак куреси, а также состязаться по армрестлингу и выиграть ценные призы.

Праздник продолжается.

Ранее сообщалось , что казахстанцы празднуют Наурыз мейрамы.

В этом году в рамках празднования Наурыз мейрамы в Алматы планируется проведение более 80 различных мероприятий во всех районах города.