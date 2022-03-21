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    15:43, 21 Март 2022 | GMT +6

    Как алматинцы празднуют Наурыз

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Алматы с размахом отмечают национальный праздник Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На главную площадь мегаполиса - «Астана» вышли тысячи человек, чтобы насладиться выступлениями отечественных артистов, поучаствовать в национальных состязаниях, увидеть театральные постановки и шоу.

    Праздник начался с поздравления Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В своем выступлении Президент заявил , что впереди казахстанцев ждут масштабные реформы, строительство Нового Казахстана.
    На главной сцене зрители увидели театрализованное шоу с использованием различных музыкальных инструментов – кобыза, барабанов и даулпазов для демонстрации богатства, самобытности и уникальности казахской культуры.


    Наряду с театральными постановками были представлены ретромотивы, а также современные композиции. Детский хор «Бозторғай» исполнил песню «Мир во всем мире» на казахском и русском языках, написанную специально к Наурыз.
    Переполнены также пешеходные улицы Панфилова и Жибек жолы. Здесь расставлены стилизованные юрты, организованы ярмарка ремесленников, аллея рестораторов, выставки художников и детские зоны.

    Кроме того, концертной программой на небольшой импровизированной сцене на Арбате перед собравшимися выступают известные певцы, танцевальные и этнокультурные ансамбли.
    Солнечная погода радует своим теплом. Некоторые жители вышли на прогулку в национальных костюмах, с собаками. Также для горожан организованы праздничные угощения.

    В городе все еще продолжаются спортивные игры. Все желающие могут поучаствовать в перетягивании каната, поднятии гири и барана, казак куреси, а также состязаться по армрестлингу и выиграть ценные призы.

    Праздник продолжается.
    Ранее сообщалось , что казахстанцы празднуют Наурыз мейрамы.
    В этом году в рамках празднования Наурыз мейрамы в Алматы планируется проведение более 80 различных мероприятий во всех районах города.
    21-22 марта на площади перед зданием Академии наук АО «Қазақ әуендері» планируется концертная программа с участием столичных артистов. Для удобства жителей праздничные мероприятия будут организованы в каждом районе города.


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