Как алматинцы отдыхают в горах: фоторепортаж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главное сокровище города Алматы – это горы. О том, как местные жители и гости отдыхают в выходные в горах, в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Алматинские горы привлекают не только местных жителей, но и гостей из разных регионов и стран. Каждые выходные в горах наблюдается большое количество туристов. Это не только летом, но и в любое время года. А зимой люди в основном катаются на лыжах или сноуборде.

Открытие нового горнолыжного сезона для местных - настоящий праздник. Это можно увидеть по эмоциям посетителей курорта «Шымбулак».

Многие горожане скучали по катаниям, а некоторые пришли наслаждаться природой. Посетители заявили, что катание на горных лыжах – увлекательное и полезное для здоровья занятие, учиться которому никогда не поздно.

Фотокорреспондент МИА «Казинформ» побывал на открытии сезона и запечатлел красивые горы и моменты.