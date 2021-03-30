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    19:45, 29 Март 2021 | GMT +6

    Как алматинцев будут вакцинировать в ТРЦ и на рынках

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы жителей будут вакцинировать от коронавируса в ТРЦ и на рынках. Опубликован алгоритм проведения вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин в своем новом постановлении поручил управлению общественного здоровья города Алматы обеспечить готовность пунктов иммунизации населения против COVID-19 в общественных местах с соблюдением алгоритма.

    При организации иммунизации на территории рынков

    Согласно документу, прививочный пункт должен располагаться на территории рынка и иметь в своем составе палатку, где будет проводиться регистрация прививаемых лиц и наблюдение после получения прививки, оборудованное рабочими столами и стульями, урной для сбора использованных одноразовых масок, локтевым дозатором с антисептиком для обработки рук. Осмотр перед вакцинацией и непосредственное проведение прививки может быть проводится в машине скорой медицинской помощи с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

    При организации иммунизации на территории ТРЦ

    Прививочный пункт должен располагаться в специально отведенном месте торгового центра, где обустроена огороженная зона для регистрации населения, зона (временная комната) для осмотра населения перед проведением вакцинации и наблюдения после прививки в течение 30 минут, а также отдельная зона, предназначенная для проведения вакцинации. Комнаты осмотра и проведения вакцинации должны быть огорожены пластиковым непрозрачным покрытием (плотная пленка), а внутри между собой разделены ширмой, оборудованы рабочими столами и стульями, урной для сбора использованных одноразовых масок, локтевым дозатором с антисептиком для обработки рук.

    Общие требования ко всем мобильным прививочным пунктам, а также требования и обязанности к выездным прививочным бригадам, обязанности медсестры-вакцинатора в составе прививочной бригады можно посмотреть по ссылке.

    Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания

    Ранее заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова отметила, что любой желающий может обратиться в шаговой доступности во временный прививочный пункт, и в последующем с обязательным указанием своих паспортных данных, то есть, обязательным условием является наличие удостоверения или паспорта этого человека.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Алматы
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