Как акмолинская спортсменка готовится к V Всемирным играм кочевников

Прошло ровно 10 лет с тех пор, как Самат Аукенов, ныне старший тренер Акмолинской области по асык ату, тренер высшей категории, и сам принимал участие в первых Всемирных играх кочевников в Кыргызстане. Тогда он стал четвертым. В ближайшее время честь страны и Акмолинской области уже на V Всемирных играх кочевников будет защищать его воспитанница 19-летняя Көгершін Думан. О том, почему девушка выбрала асык ату и как идет подготовка к предстоящим соревнованиям, спортсмен и ее тренер рассказали корреспонденту агентства Kazinform.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

— Мне 19 лет, живу в городе Кокшетау, но родом из села Ортаагаш Зерендинского района. Занимаюсь асык ату уже более 5 лет. Это национальный вид спорта, моя мама с детства играла, и мне было интересно. Именно она и научила меня первым азам асык ату. Когда переехала в город Кокшетау, стала ходить к тренеру Самату Аукенову. И когда начала заниматься профессионально, спорт оказался еще интереснее, — начала рассказ Көгершін

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Спортсменка, как и ее сестра, после школы поступила в медицинский колледж города Кокшетау. В текущем году она окончила его и сразу же выбрала другую специальность. Теперь девушка хочет стать тренером по физической культуре.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

По словам Самата Аукенова, сначала к нему на занятия начала ходить старшая сестра Көгершін — Айлана Думан, у которой тоже были хорошие результаты. А вот саму Көгершін впервые он заметил участвующей в школьной лиге, где она представляла Зерендинский район. Девушка выделялась среди соперников своим рвением к победе.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

— Самые хорошие результаты Көгершін показала в 2023 году, поэтому и попала в Сборную РК в 2024 году. На областном уровне она всегда занимала первые места. В 2023 году в феврале мы были в Турции на Кубке Евразии, где она взяла 2 место. В августе 2023 года был кубок Казахстана в Павлодаре, где она заняла 1 место. В сентябре мы были на Кубке мира в Румынии, и вновь 1 место. Сейчас Көгершін Думан номер один в Акмолинской области по игре в асык ату, — поделился Самат Аукенов.

Сама спортсменка считает, что достичь всех своих целей и стать чемпионкой мира, Кубка Евразии и Кубка Казахстана ей помог именно ее тренер, его наставничество и поддержка.

В сентябре в Казахстане пройдут V Всемирные игры кочевников, в которых примет участие и юная спортсменка. Сборы к предстоящим играм начались с февраля текущего года.

- Скоро у нас будет пятая подготовка в городе Астане – поедем туда 27 августа. Это будет последняя подготовка перед самими играми. До этого были в Алматы, Щучинске, Петропавловске и Туркестане. Благодаря тренеру, у меня сейчас уже нет особого волнения. Цель одна — стать чемпионкой Всемирных игр кочевников и чемпионкой Азии, — добавляет напоследок девушка.

Ну, а тренер юной победительницы на иной результат и не рассчитывает.

— Она должна взять первое место: мы готовимся, и она лучшая по всему Казахстану. Знаете, я в основном при выборе спортсмена смотрю на наличие характера. Если у человека есть характер, остальному он научится. Көгершін сразу показала себя очень бойкой, стремящейся к победе девушкой, ей не нравится проигрывать. В ней чувствуется характер — так и должно быть у победителя! — добавил Самат Аукенов.

Напомним, что асык ату — это самая популярная игра кочевников, в которую умеет играть даже Макрон.