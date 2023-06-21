Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района заявил, что у акимата города есть четкое представление по решению проблем с водой в микрорайоне Каменское плато, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители микрорайона Тау Самал (ранее Каменское плато) просили акима обеспечить их питьевой водой, канализацией.

«Каменское плато – присоединенная территория к городу. Основная часть проблем, которые там есть, не возникли вчера, а гораздо раньше. У нас с акимом района есть четкое представление о том, как решать проблемы в Каменском плато. Первое – это обеспечить водоснабжением и канализацией. В этом году, если закончим работы на Балхаше, обеспечим жителей базовой инфраструктурой. В рамках ЧС я выделил 3,5 млрд тенге для того, чтобы построить новые резервуары на Балхаше и других местах, а также новую насосную станцию и сети», - ответил аким города.

Жители микрорайона также добавили, что Каменское плато объявлено зоной ЧС по воде. Но при этом застройщики умудряются копать канализацию по крутым склонам.

«Это ведь незаконно, имея на самом деле разрешение только на септик. Прошу вас проверить все объекты, которые строятся, и создать комиссию – выяснить, как они подключились к воде и врезались в канализацию», - просят жильцы.

Ерболат Досаев отметил, что работа по этому вопросу ведется еще до прихода комиссии.

«Как вы знаете, с момента своего прихода я никаких разрешений не выдавал, потому что осознаю проблемы с водообеспечением всего Каменского плато. К сожалению, у нас есть проданные квартиры, их приобрели в рамках предоплаты. Разрешения выдавали районные управления «Алматы Су». Мы знаем, кто выдавал, и тем самым обсчитывал людей. Главное, что мы сделали, - зафиксировали все проблемы. Если есть необходимость, аким района совместно с «Алматы Су» покажет пообъектно, кто в какое время получил, почему он получил и что мы собираемся делать. Антикор проводил расследования по техусловиям, выданным в городе. Надеемся, что в пятницу материалы нам передадут. По ним «Алматы Су» отработает. Если вы оставите свои данные, аким района проведет встречу со всеми заинтересованными до середины июля», - заявил Ерболат Досаев.