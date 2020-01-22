Как Абай стал управителем Чингизской волости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для многих имя Абая Кунанбаева ассоциируется исключительно с его литературным наследием. Однако вместе с тем, Абай был не только поэтом-просветителем, композитором и одним из основоположников казахской письменной культуры, но и одним из известнейших и мудрейших общественных и политических деятелей Семипалатинской области. Портал Qazaqstan Tarihy предлагает ознакомиться с трудным политическим путем реформатора Абая Кунанбайулы.

Среди детей Кунанбая Абай был самым способным. В тринадцать лет он начал активно участвовать в родовых делах, выступал против политических соперников своего отца Кунанбая кажы. В этой борьбе его дела шли с переменным успехом.

Однако первую значимую победу Абай одержал в двадцать семь лет. Тогда в ауле Оразбая Аккулыулы состоялись выборы волостного управителя. Его аул находился неподалеку от Бигулы. Абай приехал на выборы один, без родственников, и добился избрания своего младшего брата Ыскака волостным управителем.

С самим Оразбаем у Абая долгое время были достаточно дружеские отношения в то время, как его отец Кунанбай кажы считал, что Оразбай и ему подобные не могут быть истинными друзьями. Сам Абай не считал Оразбая своим врагом, у него даже состоялись ожесточенные споры с отцом по этому поводу.

Тем не менее, Абай три раза подряд добивался избрания Ыскака волостным. Однажды перед третьим избранием Ыскака Абай приехал в его аул. Ыскак еще не встал с постели. Аксакалы, не дождавшись его, к полудню начали расходиться.

Тогда Абай вызвал Ыскака и сказал:

- Смотри, вон идет Жиренше. Ты знаешь, о чем он думает?

- Нет, - ответил Ыскак.

- Он думает, что на будущих выборах ни за что не будет голосовать за тебя.

Десять лет, в течение которых Ыскак был волостным, оставили в народе недобрую память о нем.

Ыскак считал, что для того, чтобы управлять волостью, мнение народа знать необязательно. Недовольство народа вызывало то, как Ыскак и его жены распоряжались чужим скотом. Их возмущало, что волостной управитель распоряжался чужим имуществом как своим собственным.

В частности, в романе «Путь Абая» рассказывается, что, когда Ыскак с женой выезжал на съезд, по прибытии на место для них ставили юрту, кололи скот и устраивали увеселительные игры. Кроме того, возмущение вызывал взрывной характер Ыскака: когда он злился, он не брал в расчет ни возраст, ни авторитет человека и набрасывался на него с дикой яростью.

Самого младшего брата Абая звали Оспан. Он был человеком широкой натуры. С виду он мог казаться простоватым, но, что отличало его от Ыскака, он всегда отдавал отчет каждому своему поступку.

О молодом человеке, который еще не нашел своего призвания, разные люди думали по-разному и нередко ошибались. Однако даже такому человеку была не чужда крутизна характера: если ему кто-то нравился, то его щедрость разливалась море, а если нет, то его могли за ноги вытянуть из дома и выбросить за порог. Тем не менее, Оспан после Абая был самым умным из братьев.

У Абая также был старший брат Кудайберды. Он долго был с ним в ссоре, но за два-три года до своей смерти Кудайберды помирился с Абаем. В течение этих двух-трех лет они совсем забыли о ссоре и по-братски относились друг к другу.

После того, как третий срок Ыскака как волостного управителя был окончен, на эту должность была выдвинута кандидатура Шакарима кажы, сына Кудайберды, которому совсем недавно исполнилось 20 лет. Когда Шакарим кажы стал волостным, он начал тайно собирать своих сторонников и скреплять союз клятвой. Но это ему не помогло. На следующих выборах хотели избрать волостным Оспана, но против его кандидатуры были и предводители родов, и сам Шакарим кажы.

После долгих споров, в конце концов, волостным управителем был избран Кунту, ставленник Оразбая. Его кандидатуру поддержали все друзья и родственники Кунанбай кажы, что был расценено как предательство с их стороны. Когда огласили результаты, Ыскак пришел к Абаю и сказал: «Люди переметнулись на сторону Кунту. Они обманывают тебя».

Это событие произошло в 1884 году. Абай к тому моменту был серьезно болен и стал все чаще разочаровываться в друзьях и окружавших его в ту пору людях.

За время управления волостью Кунту добился перехода рода Олжай в Мукурскую волость, а рода Оразбая Кушик - в Бугулинскую. Кроме этого, новое руководство волости стало плести интриги против Абая. На него было заведено дело с целью сослать его подальше от родовых земель.

Однако их плану помешал приезд в Семипалатинск генерал-губернатора Лосовского, который, прочитав приговор об изгнании Абая, решил встретиться с ним.

Неизвестно, какие слова звучали в том разговоре, но известно, что напоследок генерал-губернатор сказал Абаю: «Ты – человек, вознесшийся выше своего времени».

В 1886 году генерал-губернатор поручил снять Кунту с должности волостного, а на его место снова был назначен Шакарим.

В следующем 1887 году волостным Чингизской волости стал младший брат Абая Оспан.

Разделение волостей, спровоцированное Кунту, сильно поссорило аулы, а потому Абай в 1889 году поспособствовал возвращению родов Олжай и Кушик в Чингизскую волость. В тот год Оспан снова был избран волостным, а Абай, добившись мирных межродовых переговоров, поручил все дела Оспану и решил всецело заняться наукой.

В течение последующих трех лет Абай писал стихотворения и сочинял музыку.

В 1891 году начались разногласия между Оспаном и Оразбаем, что нарушило покой Абая.

Поначалу Абай старался помирить их и приложил для этого немало усилий, однако ничего из этого не вышло. Абаю пришлось выбрать сторону конфликта, и он выбрал брата. Его примеру не последовал другой брат Абая Танирберды, который встал на сторону Оразбая. К слову, у него было свое объяснение причинам, побудившим его на этот поступок.

Дело в том, что Танирберды был человеком некрепкого телосложения. Он рано постарел и попал под влияние своего сына Азимбая. Его сын был способным джигитом, но не имел образования. Тогда Азимбай только начинал добиваться почестей путем захвата власти. Для этого он решил отказаться от братьев и породниться с их врагами. Под предлогом того, что будет руководить другим родом, он посватался с Оразбаем.

В 1892 году Оспан, на плечах которого были заботы о друзьях и недругах, умер. С его смертью вся тяжесть вражды легла на плечи Абая.

Три вдовы Оспана и несколько детей были разделены между тремя его братьями (Ыскак, Танирберды и Абай). Сам Абай женился на Еркежан и переехал к ней. Это произошло в 1894 году, а в 1893 году состоялись выборы, на которых Оразбай и Кунту были избраны волостными Бугульской и Мукурской волостей.

Старшины и аксакалы избрали волостным Чингизской волости Абая.