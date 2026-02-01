Как 12-летний гонщик из Кокшетау обгоняет взрослых и мечтает о мировой арене

Когда Артур Набиулин выезжает на старт, взрослые соперники сначала улыбаются. Но вскоре улыбки исчезают. Потому что этот мальчик не просто самый молодой пилот Казахстана. Он — ребенок, который выигрывает у тех, кто имеет стаж вождения 20-30 лет.

«Как только сел за руль, понял, что хочу быть гонщиком»

Артур — самый молодой пилот в истории автоспорта Республики Казахстан. И, как признаются его соперники, самый неожиданный.

Сейчас Артуру 12 лет. Он живет в Кокшетау, учится в техническом лицее, а еще соревнуется в самом быстром и мощном классе автоспорта — «полный привод» среди взрослых и побеждает.

С раннего детства мальчика тянуло к технике, что и заметил его отец — профессиональный гонщик Рамиль Набиулин. Трижды чемпион Казахстана, трижды член национальной сборной РК, он занимался автоспортом с 2006 по 2022 годы и даже тренировал спецслужбы контраварийному и экстремальному вождению.

— Я сразу увидел у сына техническую направленность и понимание процессов. Решил потренировать его — и вот результат, — поделился он.

Фото из личного архива семьи Набиулиных

Первый раз Артур сел за руль в восемь лет. Это было на льду озера Копы.

— Папа дал сесть за руль, и мне это очень понравилось. Я сразу понял, что хочу быть гонщиком, — вспоминает Артур.

Рамиль признается: эксперимент был осознанным, но осторожным.

— У меня был опыт работы с детьми, но им было 15–17 лет. Здесь совсем другой возраст. Но оказалось, что у Артура есть определенная одаренность, — говорит он.

Дебют среди взрослых

Первый официальный старт Артура состоялся в 2023 году на Республиканском турнире по скоростному фигурному вождению PZTM RING в Петропавловске. Но самым интересным во всей этой истории является то, что в Казахстане нет детского автоспорта. Есть картинг и мотокросс, но классических автомобильных соревнований для детей нет.

Тем не менее, Артур в 9 лет получил допуск к участию в республиканском турнире. Для этого, по словам папы, подготовили весь пакет документов: нотариальные согласия, страховки, технические регламенты, обсудили вопросы безопасности с организаторами.

Фото из личного архива семьи Набиулиных

— Сейчас он самый молодой гонщик Казахстана и останется таковым в истории навсегда. Потому что теперь введены ограничения, и минимальный возраст участия в гонках уже 12 лет, — продолжает рассказ отец мальчика.

И так Артур вышел на трассу среди взрослых участников и занял третье место.

По итогам всего сезона 2023 года мальчик также стал третьим в классе «полный привод». Его соперниками были взрослые участники из Астаны, Кокшетау, Омска, Павлодара, Караганды и других городов.

— Первое время взрослые даже не выходили на награждение. Терялись стоять рядом с ребенком. Потом начали смотреть на него как на равного, — вспоминает Рамиль.

Зимой 2024 года Артур впервые выступил за пределами Казахстана — в Ледовых гонках в Омске. Результатами стало первое место среди несовершеннолетних и четвертое — среди 12 взрослых участников.

С 2023 по 2025 год было еще несколько соревнований, среди них Ледовые войны в Карагандинской области и Ледовые гонки в Омске. Как признается Рамиль, не всегда получается занять призовое место, но результат Артура стабилен.

— Сложнее всего было в Омске. Нужно было много скользить, а такого опыта у меня почти не было, — честно говорит Артур.

При этом страха даже на крутых поворотах, как признается юный гонщик, он не испытывает.

Фото из личного архива семьи Набиулиных

Subaru как спортивный инвентарь

Артур выступает на Subaru Impreza мощностью 160 лошадиных сил в классе «Стандарт», «полный привод» — самом быстром и технически сложном.

На 10-летие родители подарили начинающему гонщику автомобиль.

— Не как средство передвижения, а как спортивный инвентарь. В боксе есть перчатки, в карате — кимоно, здесь — машина, — объясняет отец.

Артур сам старается заниматься техническим обслуживанием машины: меняет шины, фильтры, разбирается в устройстве автомобиля.

Тренировки там, где можно

Автодромов в Кокшетау нет. Не каждый год появляется трасса и на озере Копе. А в силу несовершеннолетнего возраста Артуру запрещено ездить по дорогам общего пользования. Только в рамках соревнований. Поэтому во время летних гонок он тренируется на полигоне в автошколе, зимние гонки отрабатывает на льду в поле.

— Есть автомобильные симуляторы, и они дают чувство реальности. Мы тренировались дома на таком симуляторе. Ну и, коненчо, нужна физическая подготовка, чтобы ты мог крутить быстро руль. Есть и механические навыки, мы их тоже тренировали — разгон, торможение, чтобы улучшить реакцию, — добавляет Рамиль.

Фото из личного архива семьи Набиулиных

Школа, футбол и… ученики

Артур учится в 6 классе технического лицея, хорошо разбирается в точных и естественных науках, занимается футболом и легко совмещает все это со спортом.

— Обычно соревнования проходят на каникулах или выходных. Поэтому никак не сказываются на учебе, — говорит мальчик.

При этом Артур уже тренирует других детей, включая младшего брата Эмиля.

— Главное — физика рук и реакция. Если машину занесло, ты должен быстро вернуть ее на трассу, — объясняет он своим ровесникам.

Англия дает шанс

Ещё в 9 лет Артур получил приглашение в летнюю школу автоспорта в Англии — колледж в графстве Лестершир. Его пригласили на факультет автоспорта после того, как информация о самом молодом гонщике «просочилась» за пределы страны. Обучение в школе бесплатное, сложности представляют только дорога и изготовление визы.

— Это может стать единственным шансом сделать шаг дальше, ведь в Казахстане автоспорт развит слабо. Поэтому мы очень надеемся, что поехать туда все же получится, — признается отец мальчика.

«Когда закрывается визор, это другой человек»

Мама Артура, Наталья, полностью поддерживает сына. В молодости она сама ездила на байке и хорошо понимает мир скорости.

— На трассе он становится другим — сдержанным, собранным. Но в жизни он обычный ребенок, — говорит Наталья.

— На самом деле в жизни и на трассе Артур — это два разных человека. Когда он садится за руль, когда закрывается визор шлема, он становится собранным, уверенным и дисциплинированным. Там по-другому нельзя, это небезопасно, — добавляет отец.

Фото из личного архива семьи Набиулиных

Автоспорт — это школа безопасности

Артур и его папа уверены: автоспорт — это не про риск, а, наоборот, про безопасность.

— Когда-то Артур сказал: автоспорт — это основа безопасности дорожного движения. Существуют контраварийные навыки вождения, которые нужно знать. И гонщики их знают. Но обычно люди не понимают, как себя вести в той или иной ситуации на дороге. Из-за этого часто и возникают ДТП, — добавляет Рамиль.

Важен результат, а не внимание

Сам Артур не чувствует гордости от статуса самого молодого гонщика и считает, что практически всем своим заслугам он обязан отцу.

Фото из личного архива семьи Набиулиных

— Одноклассники и учителя знают о моих достижениях, одни поздравляют, другие относятся нейтрально. Но мне главное мой результат, а не то, как к нему отнесутся другие, — добавляет Артур.

Его кумир — известный гонщик Льюис Хэмилтон. Мечта — стать участником Формулы-1, а если не получится, то ралли WRC.

— Для участия в Ф-1 нужны очень большие деньги. Но я все равно буду пробовать, — говорит мальчик.

Надеемся, что у Артура все получится. Ведь ему уже и так удалось немало: в стране без автодромов и детского автоспорта вписать свое имя в историю автогонок.