KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Кафедру ММА намерены открыть в одном из университетов Казахстана

    В Казахстане обсуждается возможность открытия кафедры смешанных единоборств (ММА) в Академии спорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ММА
    Фото: pexels

    Об этом сообщил президент лиги NAIZA Нурбек Карабала по итогам форума «Бір Шаңырақ», посвященного развитию неолимпийских видов спорта.
    В рамках мероприятия также был подписан меморандум, направленный на дальнейшее развитие смешанных единоборств в Казахстане.

    — В Академии рассматривается возможность открытия кафедры смешанных единоборств (ММА). Это исторический шаг для отечественного спорта, — отметил Нурбек Карабала.

    По его словам, развитие академической базы для ММА становится особенно актуальным после включения смешанных единоборств в программу Азиатских игр. Речь идет не только о подготовке спортсменов, но и о формировании профессиональной среды вокруг вида спорта — в частности, повышении статуса профессий спортсмена и тренера по ММА.

    — Наша задача заключается во всестороннем развитии этого вида спорта, повышении его статуса, а также в том, чтобы профессии спортсмена и тренера по ММА стали престижными и востребованными, — подчеркнул Карабала.

    Форум «Бір Шаңырақ» объединил представителей различных федераций и лиг неолимпийских видов спорта. В числе представленных дисциплин — ММА, грэпплинг, кикбоксинг, боевое самбо, джиу-джитсу, ушу-саньда, муай-тай, панкратион, қазақ күресі и другие направления.

    Участники обсудили дальнейшее развитие неолимпийского спорта и необходимость более тесного взаимодействия между федерациями и спортивными организациями.

    Включение ММА в программу Азиатских игр создает новые требования к подготовке спортсменов, тренеров и других специалистов. Возможное открытие профильной кафедры в Академии спорта может стать одним из шагов к формированию такой системы подготовки.

    Для казахстанского ММА это означает переход к более системному подходу, при котором развитие профессиональных бойцов будет дополняться образовательной и кадровой инфраструктурой.

    Ранее стало известно, что сборная Казахстана по ММА стала лучшей на чемпионате Азии.

    Спорт Образование ММА
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор