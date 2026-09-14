Кафедру ММА намерены открыть в одном из университетов Казахстана

Об этом сообщил президент лиги NAIZA Нурбек Карабала по итогам форума «Бір Шаңырақ», посвященного развитию неолимпийских видов спорта.

В рамках мероприятия также был подписан меморандум, направленный на дальнейшее развитие смешанных единоборств в Казахстане.

— В Академии рассматривается возможность открытия кафедры смешанных единоборств (ММА). Это исторический шаг для отечественного спорта, — отметил Нурбек Карабала.

По его словам, развитие академической базы для ММА становится особенно актуальным после включения смешанных единоборств в программу Азиатских игр. Речь идет не только о подготовке спортсменов, но и о формировании профессиональной среды вокруг вида спорта — в частности, повышении статуса профессий спортсмена и тренера по ММА.

— Наша задача заключается во всестороннем развитии этого вида спорта, повышении его статуса, а также в том, чтобы профессии спортсмена и тренера по ММА стали престижными и востребованными, — подчеркнул Карабала.

Форум «Бір Шаңырақ» объединил представителей различных федераций и лиг неолимпийских видов спорта. В числе представленных дисциплин — ММА, грэпплинг, кикбоксинг, боевое самбо, джиу-джитсу, ушу-саньда, муай-тай, панкратион, қазақ күресі и другие направления.

Участники обсудили дальнейшее развитие неолимпийского спорта и необходимость более тесного взаимодействия между федерациями и спортивными организациями.

Включение ММА в программу Азиатских игр создает новые требования к подготовке спортсменов, тренеров и других специалистов. Возможное открытие профильной кафедры в Академии спорта может стать одним из шагов к формированию такой системы подготовки.

Для казахстанского ММА это означает переход к более системному подходу, при котором развитие профессиональных бойцов будет дополняться образовательной и кадровой инфраструктурой.

Ранее стало известно, что сборная Казахстана по ММА стала лучшей на чемпионате Азии.