Кафе, рестораны штрафуют за нарушение карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы усиленно проверяют соблюдение карантина в увеселительных заведениях. Рестораторы игнорируют установленный режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы подсчитали, что с начала года мониторинговые группы проверили больше 31 548 объектов, в более 2700 из них были выявлены различные нарушения карантина.

Как отмечают эпидемиологи, в настоящее время ситуация в городе, связанная с коронавирусом, по-прежнему напряженная. Особое внимание уделяется объектам, нарушающим эпидемиологические требования: увеселительные заведения, кафе, рестораны, караоке, бары, торговые центры. В том числе проверяются субъекты предпринимательства, работающие в рамках проекта Ashyq.

Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача общепитам разрешается работать только в будни до 17.00, если же они являются участниками проекта Ashyq - до 20.00, и в обоих случаях при заполняемости посетителей 50%, но не более 50 человек. Однако уже который день в Алматы фиксируются десятки нарушений карантина.

Так, 26 июля в 22.14 проверяющие выявили нарушение режима работы в ресторанном комплексе «Улы Тау» по улице Дулати. Они являются участниками проекта Ashyq, но, несмотря на ограничения, продолжали принимать гостей.

Еще одно нарушение выявлено в тот же день в 21.41 в кафе «Алмалы». В 22.52 проверяющие обнаружили работающим ресторан Nino по проспекту Аль-Фараби.

26 июля в 23.10 выявили нарушения режима работы в ресторане Little Brazil по проспекту Аль-Фараби. Также в списке нарушителей ресторан «Райский сад» в микрорайоне Хан-Тенгри и ZQVADRAT по проспекту Достык.

Все собранные 26 июля материалы переданы в районные подразделения санитарно-эпидемиологического контроля. По всем фактам принимаются меры административного взыскания.

Как сообщили представители мониторинговых групп Алматы, работа по выявлению нарушений карантина продолжается. Населению необходимо со всей серьезностью отнестись к соблюдению режима карантина: избегать мест массового скопления людей, не игнорировать масочный режим и социальное дистанцирование, не посещать увеселительные заведения вне режима их работы, а также не откладывать вопрос вакцинации.