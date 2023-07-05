Кафе и рынок горели в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайском районе тушили пожар по повышенному рангу вызова. Произошло возгорание кровли кафе, которое перекинулось на кровлю рядом стоящих бутиков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Накануне вечером загорелась кровля одноэтажного здания кафе в городе Тобыл по ул. Механизаторов. Информация о пожаре на пульт 101 поступила в 22:08.

«По прибытию первых пожарных расчетов к месту вызова, огонь уже распространился на площади 400 квадратных метров. Пламя охватило кровли сразу нескольких торговых бутиков, распложенных рядом с кафе.

На месте был развернут оперативный штаб пожаротушения, создано два боевых участка, в тушении были задействованы 5 универсальных стволов.

Разбушевавшийся огонь удалось локализовать спустя один час сорок мин. В 23:59 пожар полностью ликвидирован»,- проинформировали в ведомстве.

В ДЧС отмечают, что пожар был отработан по повышенному рангу вызова. В тушении были задействованы 38 человек личного состава ДЧС и 12 единиц техники. Кроме того, привлекались дополнительные силы и средства ГКП «Затобольская тепло-энергетическая компания» и КГП «Костанай-Су».

«Погибших и пострадавших на пожаре нет. Дознаватели выясняют причину и обстоятельства происшествия»,- добавили в ДЧС.