Кафе и ресторанам в Казахстане запретят взимать процент за обслуживание. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев в кулуарах Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр подчеркнул, что по вопросу чаевых и 10% за обслуживание в заведениях было внимательно изучено законодательство.

— Нужно учитывать, что на входе в заведение есть публичная оферта, где написаны условия обслуживания, если вы заходите прочитав ее, значит вы даете согласие на эти условия. Вместе с тем, мы сейчас готовим изменения в правила внутренней торговли. Лично я считаю, что если вам предоставляется услуга и в ней уже учитывается обслуживание, никаких дополнительных поборов не должно быть. Такие правила сейчас обсуждаются, — сказал Шаккалиев.

По его словам, не все бизнесмены готовы поддержать такие изменения. Однако новые правила планируется внедрить уже в октябре.

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Может ли клиент потребовать от администрации ресторана вернуть предоплату в случае отмены брони — корреспондент агентства Kazinform узнала у руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по городу Астана Нургали Егембердиева.