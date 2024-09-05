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    11:23, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Кафе и ресторанам в Казахстане запретят взимать процент за обслуживание

    работа, официант, повар
    Фото: freepik.com

    Кафе и ресторанам в Казахстане запретят взимать процент за обслуживание. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев в кулуарах Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министр подчеркнул, что по вопросу чаевых и 10% за обслуживание в заведениях было внимательно изучено законодательство.

    — Нужно учитывать, что на входе в заведение есть публичная оферта, где написаны условия обслуживания, если вы заходите прочитав ее, значит вы даете согласие на эти условия. Вместе с тем, мы сейчас готовим изменения в правила внутренней торговли. Лично я считаю, что если вам предоставляется услуга и в ней уже учитывается обслуживание, никаких дополнительных поборов не должно быть. Такие правила сейчас обсуждаются, — сказал Шаккалиев.

    По его словам, не все бизнесмены готовы поддержать такие изменения. Однако новые правила планируется внедрить уже в октябре.

    Ранее в Казахстане предложили ужесточить ответственность за курение кальянов в ресторанах. Об этом рассказала заместитель директора департамента организации медицинской помощи Гульнар Сарсенбаева

    Может ли клиент потребовать от администрации ресторана вернуть предоплату в случае отмены брони — корреспондент агентства Kazinform узнала у руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по городу Астана Нургали Егембердиева.

    Теги:
    Сенат Рестораны Зарплата Бизнес Работа Питание Арман Шаккалиев Минторговли и интеграции Комментарий
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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