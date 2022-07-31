31 Июля 2022 00:15

Кафе и ночной клуб работают в здании закрытой ветеринарной лаборатории в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане закрыта единственная во всей Улытауской области ветеринарная лаборатория, на ее месте открыто кафе. По словам местных общественников, отсутствие в регионе учреждения для выявления болезней животных является одной из причин гибели крупного рогатого скота в области. Владельцы ночного клуба не обращают внимания на то, что в подобном здании запрещено запускать пункт общественного питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам местных жителей, причиной гибели крупного рогатого скота в Улытауской области является отсутствие ветеринарной лаборатории. В Жезказганском регионе острый дефицит ветеринарных врачей. В результате заболевшему животному своевременно не ставятся диагнозы и не назначается своевременное лечение. Общественники утверждают, что этому способствовало закрытие единственной межрайонной ветеринарной лаборатории в Жезказгане.

«В этой лаборатории все документы - на месте. Земля, крыша, вентиляция - все идеально. Здание было построено по государственному стандарту. Данное учреждение действовало до января 2022 года. Обслуживала три города и один район. Благодаря некоторым чиновникам и их коррупционным схемам здесь открыли кафе. В 2014 году какой-то предприниматель купил это здание за 2 млн тенге, а в 2016 году начальник СЭС Золыгин дал разрешение на открытие кафе», - говорит председатель Ассоциации поддержки и развития сельского хозяйства Казахстана «Улытау» Абзалбек Молаков.

По его словам, здание бывшей межрайонной лаборатории находится в хорошем состоянии, оснащено необходимым оборудованием. Лаборатория была закрыта 8 месяцев назад. В результате из 20 человек, работавших в учреждении, более половины сейчас остались безработными. А регион в свою очередь остался без ветеринарной лаборатории.

«Лаборатория имеет свой статус. Работает с 2-4 патогенными реагентами, животными. Рядом не то что зданий, людей даже не должно быть. Это запрещается законом. А наш СЭС, чиновники наоборот открыли кафе внутри этого здания»,- возмущается Абзалбек Молаков.

Как выяснилось, в 2014 году часть здания, в котором находилась ветеринарная лаборатория, была продана на аукционе. Половина здания общей площадью около 900 кв. м и парковочными гаражами оценили всего в 2 млн тенге. Спустя 2 года предприниматель, купивший здание, с разрешения Ассоциации по защите прав потребителей города Жезказгана открыл здесь ночной клуб. Это грубое нарушение, подчеркивают общественники. Потому что рядом с лабораторией, которая отвечает санитарным требованиям и работает с опасными эпидемиями, не должно быть точки общественного питания.

Группа активистов во главе с фермером Абзалбеком Молаковым обратилась с жалобой во все инстанции. Однако их самих обвинили в том, что они незаконно находятся рядом с кафе, и их неоднократно штрафовали санэпидслужбы. В результате республиканская ветеринарная лаборатория в прошлом году вынесла решение о закрытии своего отделения в Жезказгане.

С проблемой хорошо знакомы и руководители управлений Улытауской области. Однако, они говорят, что никаких мер не могут предпринять.

«Этот вопрос мы не решаем. Здание на нашем балансе. Его купили частные лица. Как его продали и почему его продали, мы не знаем», - говорит и. о. руководителя территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по области Толеген Рысбеков.

Этот вопрос жезказганцы поднимают уже несколько лет. Народ требует справедливого решения.

«Как вы знаете, часть ветеринарной лаборатории в свое время незаконно продали. Теперь владелец высоко оценил здание и просит невероятную цену - 170 млн тенге. Мы думали, что вернем эту лабораторию. По закону в одном здании не должно быть другого учреждения в месте, где исследуют и лечат болезни животных. А там уже открыли кафе и караоке. Там болезни всяких животных. Я поручил акиму города, акимату области найти пути решения этой проблемы. За 170 млн тенге мы не можем его купить. На эти деньги мы лучше построим здание в другом месте. Тем не менее, мы прорабатываем пути решения», - пояснил аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы.



